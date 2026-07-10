El incendio de Los Gallardos, con 11 muertos, entre los más graves ocurridos en España

Bomberos trabajan en el municipio almeriense de Los Gallardos EFE

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), con 11 personas fallecidas, según la última información oficial ofrecida por el Gobierno de Andalucía, es uno de los más trágicos ocurrido en España, similar por número de muertos al de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005.

En aquella ocasión, el 17 de julio de 2005, fallecieron once personas —dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes— mientras trabajaban en las tareas de extinción del fuego, declarado el día anterior en el municipio castellano-manchego por una barbacoa mal apagada.

Por años, el más trágico en España fue 1994, cuando el fuego se cobró la vida de 30 personas, 22 de las cuales fallecieron mientras colaboraban en las tareas de extinción y 8 al verse sorprendidas por el fuego.

Veintitrés personas perecieron por el fuego en 2005, otro año trágico, diecisiete de ellas mientras participaban en las tareas de extinción y otras seis, como consecuencia de incendios registrados, la mayoría de ellos cuando quemaban rastrojos.

Por orden cronológico, esta es la relación de incendios forestales ocurridos en España con mayor número de fallecidos:

- 7 de septiembre de 1992.- Un incendio en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz) causó la muerte de cinco miembros de un retén del Plan de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca)

- 5 de agosto de 1993. Seis muertos en el incendio forestal que afectó a cinco municipios de la provincia de Tarragona y arrasó más de 800 hectáreas.

- 4 de julio de 1994. Seis miembros de una brigada forestal y un voluntario fallecen a causa del incendio declarado en el municipio valenciano de Millares.

- 6 de julio de 1994. Fallecen los cinco ocupantes del avión portugués "Antonov" que colaboraba en las tareas de extinción de un incendio declarado en las proximidades de la Sierra de Mariola (Alicante).

- 14 de septiembre de 1994. Cuatro bomberos muertos al quedar atrapado el vehículo en el que viajaban hacia el incendio forestal declarado entre Nonaspe (Zaragoza) y la Pobla de Massaluca (Tarragona).

- 30 de junio de 1999. Fallecen cuatro miembros de un retén contra incendios de la Junta de Andalucía, Infoca, en un fuego registrado en Alájar de la Sierra (Huelva).

- 11 de agosto de 2003. Cinco personas de la misma familia, una de ellas menor de edad, mueren asfixiadas cuando huían del incendio forestal declarado en el término de Sant Llorenc Savall (Barcelona).

- 17 de julio de 2005. Once personas (dos agentes medioambientales y nueve miembros de retenes) mueren mientras trabajaban en un incendio declarado el día anterior en Riba de Saelices (Guadalajara). El origen fue una barbacoa mal apagada.

- 21 de julio de 2009. Mueren cuatro bomberos y dos resultan heridos graves, al quedar atrapados por un cambio en la dirección del viento durante la extinción del incendio forestal del Parque Natural de Els Ports, cerca de Horta de Sant Joan (Tarragona). El 24 de julio falleció uno de los heridos.

- 19 de febrero de 2011. Seis miembros de una brigada antiincendios del Gobierno de Aragón mueren en Teruel, al estrellarse el helicóptero en el que viajaban para apagar un incendio en la localidad de Villel. Sólo sobrevivió un ocupante del aparato, un bombero forestal, compañero de las víctimas.