La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez en la contratación "estratégica" de Leire Díez en Correos

El juez Santiago Pedraz (2i) a su llegada a la Audiencia Nacional , el martes, donde reanuda la ronda de interrogatorios en el caso Leire EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que resultó una contratación "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.

Así se desprende de un informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), en los que habrían participado Díez, el expresidente de la entidad Vicente Fernández, el empresario Antxon Alonso y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, supuesto cabecilla.

"Aparentemente", indica la UCO, "el posicionamiento de Díez en un cargo de Correos habría sido tratado directamente por Fernández con Serrano", tal y como se infiere de una conversación entre ambos de mayo de 2021.

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"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?".

A los mensajes del expresidente de la SEPI, Serrano respondió: "Ok, vamos hablando", según el informe. Seguidamente, los agentes incorporan un mensaje de Díez a Fernández en el que le pregunta si le "ha respondido Juanma". "Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este.

La UCO identifica a 'Tote' como "José Luis Pérez, vicesecretario de Correos", quien "habría ostentado cargos previos en la Junta de Andalucía, ámbito en el que podría haber conocido" a Vicente Fernández.

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Contratada antes de anunciarlo

Unos días después de esas conversaciones, los investigadores recogen una serie de mensajes en el grupo 'Hirurok' -chat del que formaban parte Díez, Fernández y Alonso-, de los que se desprende que Fernández "habría recibido la confirmación por parte de Serrano de que Leire iba a ser contratada por Correos para estar con su amigo Tote en el área institucional".

Fernández indicó que esto es "bueno para todos", evidenciándose de esto que "el posicionamiento de Díez en un cargo público, en este caso a través aparentemente de Serrano, era una cuestión estratégica para 'Hirurok'", expone la UCO.

A este respecto, los investigadores destacan que "esta supuesta confirmación" se realizó el 21 de junio de 2021, "con anterioridad a que se realizase cualquier anuncio o procedimiento para la provisión del puesto".

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Leire Díez ajustó su perfil

Y en octubre de ese mismo año, según la UCO, hubo mensajes entre Díez y el vicesecretario de Correos "en relación con la elaboración de un borrador de 'perfil de Relaciones Institucionales', a la postre, el puesto que iba a ser ostentado" por la exmilitante, y añaden que el hombre le conminó: "Modifica lo que estimes".

Así, Díez reenvió "su propia versión del documento, que consideraba más ajustada a su perfil", expone la Guardia Civil. El documento, también incorporado al informe, indica que se necesitaba una persona con "amplios conocimientos de la estructura de Correos", experiencia en relaciones institucionales y en redes sociales, entre otros aspectos.

"De acuerdo con la conversación entre Díez y Pérez, el día 25.10.2021, esto es, tan sólo un día después de la finalización del plazo para presentar currículos, Díez ya habría recibido el aviso de que se incorporaría a Correos 'el 15 casi con total seguridad'", manifiesta la UCO.

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Serrano participó activamente

Todo ello permite concluir a la Benemérita que Serrano "habría participado activamente en el nombramiento de Díez en Correos". "Desde los momentos iniciales, cuando Fernández habla con él para 'ponerlo en marcha', hasta poco antes de que se produzca su nombramiento inicial", abunda.

Y es que, "teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos, considerándose necesario profundizar en las relaciones o instrucciones que durante esas fechas habrían tenido lugar", señala.

Esto, según la UCO, "habría propiciado, por ejemplo, que Díez tuviese capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en el seno de Correos, propiciando que después, por ejemplo, otra directiva expusiese 'no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido'".

Los mensajes y la documentación son, para los agentes, "elementos de los que, desde un punto de vista policial, ponen de manifiesto la relevancia de su participación en los hechos y la necesidad de continuar profundizando en los pormenores de la misma".

Los cobros de Fernández

"En términos generales, las nuevas evidencias recabadas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia por el grupo 'Hirurok', coincidiendo estos hechos con la Presidencia de Serrano", que duró de 2018 a diciembre de 2023, relatan los agentes.

Y es que la UCO detalla que Díez pasó a ocupar la presidencia de Filatelia y Relaciones Institucionales -entidad dependiente de Correos- en 2022, puesto en el que dependía "de manera inmediata" de Serrano.

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"Dentro de este periodo de tiempo en el que Díez dependió directamente de Serrano, Correos realizó una serie de contrataciones con el despacho de abogados SDEP & Carrillo Abogados", explica.

Y agrega que ese despacho "resultó adjudicatario en 2021 de un encargo formalizado" por una Unión Temporal de Empresas participada por la empresa pública Enusa (donde había trabajado previamente Díez), motivo por el cual la empresa investigada Mediaciones Martínez "llegó a emitir dos facturas por un total de 17.545 euros a SDEP, que habrían servido para canalizar los sobrecostes introducidos en ese contrato en beneficio de 'Hirurok'".

Ya en 2022, Díez habría mantenido contactos con Juan Antonio Carrillo, de SDEP, "para concretar un encargo al despacho en relación con un acuerdo entre Correos y la editorial Vicens Vives". En estos encargos, la exmilitante "explicitó que su principal misión era 'proteger' al presidente Serrano", detalla la UCO.

Dos días después de ese mensaje, Carrillo le preguntó a Fernández por "qué porcentaje le parecía oportuno", añadiendo los agentes que podría referirse a "qué porcentaje de la cuantía contratada iría al despacho SDEP y qué porcentaje iría a Vicente Fernández".

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Y exponen que del envío de un borrador del contrato marco entre Correos y Vicens Vives, en marzo de 2022, "se desprendería que Carrillo ya estaba trabajando en el encargo de Díez a pesar de que todavía no se le habría adjudicado formalmente la realización formal de tal servicio por parte de Correos".

Sobre este extremo, los agentes concluyen que Fernández "habría coordinado a Díez con SDEP, de tal manera que el citado despacho habría participado, supuestamente, en la redacción del pliego de la licitación a la que eventualmente iba a concurrir". Al respecto, relatan que el expresidente de la SEPI "habría recibido entre los años 2022 y 2024, al menos, 213.995,20 euros procedentes de SDEP".