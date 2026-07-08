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España

Peinado responde a Begoña Gómez: no sería la primera vez que un presidente "se fuga"

Efe
08/07/2026 14:20
Begoña Gómez
EFE
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El juez Juan Carlos Peinado ha rebatido la argumentación de Begoña Gómez de que no hay riesgo de fuga por estar siempre escoltada por policías al asegurar que "no sería la primera ocasión" que un presidente del Gobierno de un país de la UE "se fuga" a un país del continente africano ante un caso de corrupción.

Peinado ha defendido su posición en un escrito, al que ha tenido acceso EFE, ante un recurso de queja presentado por la defensa de la esposa del presidente de Gobierno contra el auto del pasado 20 de junio que acordó la apertura del juicio y las medidas cautelares.

El juez impuso como cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

En el auto, fechado el 30 de junio y anterior a la decisión de su sustituto que permitió a Begoña Gómez viajar a Londres a la graduación de su hija pero no a la Cumbre de la OTAN en Ankara, Peinado ha defendido que "casi en su totalidad" los policías con los que trabajado han tenido una labor "ejemplar", han cumplido de forma "abnegada" y, por tanto, no duda de su profesionalidad.

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