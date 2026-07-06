El juez deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN, pero permite su viaje a Londres

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez Archivo El Ideal Gallego

El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado ha denegado a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su salida para participar en la próxima cumbre de la OTAN. Sin embargo, resolvió favorablemente la petición sobre el viaje a Londres para acudir a la graduación de su hija.

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.

Gómez pidió permiso para viajar entre el 7 y el 10 de julio a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara (Turquía) y después poder hacer parada en Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas.

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El juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, le retiró el pasaporte como medida cautelar y en el Ejecutivo esperaban una resolución, que se estaba demorando hasta el último momento. Sin embargo este mismo lunes se ha conocido que el juez se ha ido de vacaciones y por tanto su sustituto ha sido el que tuvo que decidir si accede a la petición de Gómez.

Las fuentes consultadas evitaron pronunciarse sobre el hecho de que Peinado haya dejado pendiente esta orden antes de iniciar su periodo de vacaciones y tenga que ser un juez sustituto quien asuma la decisión.

"No nos podemos imaginar que el juzgado no resuelva la petición a lo largo del día", señalaban desde Moncloa, donde consideraban "impensable" que esto pueda suceder.

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Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a las primeras y prohibir salir de España a ellas, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.