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España

El juez deniega a Begoña Gómez asistir a la cumbre de la OTAN, pero permite su viaje a Londres

Agencias
06/07/2026 18:28
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez
Archivo El Ideal Gallego 
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El juez que sustituye al magistrado Juan Carlos Peinado ha denegado a la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su salida para participar en la próxima cumbre de la OTAN. Sin embargo, resolvió favorablemente la petición sobre el viaje a Londres para acudir a la graduación de su hija.  

El magistrado Antonio Viejo, que sustituye a Peinado, considera que Gómez está invitada a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara por "razones de cortesía institucional" y no tiene "una intervención activa", y apunta además a que Turquía no es parte de la Unión Europea, una estructura que facilita la cooperación policial y judicial.  

Gómez pidió permiso para viajar entre el 7 y el 10 de julio a la cumbre de la OTAN que empieza este martes en Ankara (Turquía) y después poder hacer parada en Reino Unido para asistir a la graduación de una de sus hijas.

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez

Peinado está de vacaciones y otro juez decidirá sobre el viaje de Begoña Gómez a Turquía

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El juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, le retiró el pasaporte como medida cautelar y en el Ejecutivo esperaban una resolución, que se estaba demorando hasta el último momento. Sin embargo este mismo lunes se ha conocido que el juez se ha ido de vacaciones y por tanto su sustituto ha sido el que tuvo que decidir si accede a la petición de Gómez.

Las fuentes consultadas evitaron pronunciarse sobre el hecho de que Peinado haya dejado pendiente esta orden antes de iniciar su periodo de vacaciones y tenga que ser un juez sustituto quien asuma la decisión. 

"No nos podemos imaginar que el juzgado no resuelva la petición a lo largo del día", señalaban desde Moncloa, donde consideraban "impensable" que esto pueda suceder.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez durante la cena oficial a los participantes en la IV Conferencia Internacional para el Desarrollo de Sevilla, este lunes en Palacio de las Dueñas. EFE/ JuanJo Martín POOL

El Gobierno ve justificado que Begoña Gómez pueda viajar

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Peinado acordó en un auto del pasado 20 de junio abrir juicio oral contra Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, así como retirar el pasaporte a las primeras y prohibir salir de España a ellas, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

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