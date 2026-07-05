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España

Juanma Moreno toma posesión como presidente de Andalucía por tercera vez

Efe
05/07/2026 11:34
El líder del PP-A, Juanma Moreno, pronuncia la fórmula de juramento de su cargo para tomar posesión por tercera vez como presidente de la Junta de Andalucía
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El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Moreno ha contado con la presencia del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, las exministras Soraya Sáenz de Santamaría, Fátima Báñez y Juan Ignacio Zoido, así como la expresidenta de la Junta, Susana Díaz. Del Gobierno central han asistido la secretaria de Estado de Política Teritorial, Miryam Álvarez, y el subdelegado del Gobierno de Málaga, Javier Salas.

El presidente andaluz, en su discurso tras la jura del cargo, se ha mostrado "orgulloso" de la comunidad y de quienes "nacieron aquí", así como de quienes "vinieron a comprometerse con esta tierra que hoy es la suya", y se ha marcado como objetivo que esta legislatura, que aborda en un gobierno de coalición con Vox, sea "fructífera" y "larga".

De hecho, unas de las primeras palabras del discurso de Moreno han estado dirigidas a Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía y quien será vicepresidente de la Junta, a quien ha recordado que el acuerdo alcanzado para formar el nuevo Ejecutivo "es el primer paso de un camino que hay que andar y que debe ser provechoso" para los andaluces.

El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad", este jueves en el parlamento andaluz, que celebra una segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.-EFE/ José Manuel Vidal

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Moreno también se ha dirigido a Rajoy, a quien ha vinculado su carrera, puesto que le nombró secretario de Estado antes de hacerse con el liderazgo del PP andaluz y optar a la Presidencia de la Junta: "Tengo el inmenso honor de estar en esta tribuna en gran medida gracias a decisiones, colaboraciones y apoyos del presidente Rajoy".

El presidente de la Junta ha defendido que la "vía andaluza" de "serenidad y diálogo" sigue vigente y es "contraria a los cordones sanitarios" porque es "inclusiva" y admite a todo el espectro político.

"Los valores no cambian", ha subrayado Moreno, quien ha asegurado que él apuesta por una Andalucía "cada vez más grande" donde hay "acuerdos leales" que son "buenos" para la comunidad.

El presiente andaluz ha recordado cómo en 2019 ya firmó un pacto con el "extinto Ciudadanos" y Vox que le llevó por primera vez a gobernar en Andalucía y ha calificado ese acuerdo de "pista de despegue" para un "futuro brillante" de la comunidad.

Sobre el acuerdo que ahora ha suscrito con Vox, Moreno ha apelado a los miembros del partido de Santiago Abascal en Andalucía y ha señalado que los pactos "son parte esencial de la democracia", donde las partes que los firman pueden no estar del todo contentos con el resultado final pero que, en todo caso, "son producto del diálogo y esencia de la democracia y la libertad" siempre que estén "dentro de los patrones de nuestro marco normativo", es decir, el Estatuto de Autonomía, la Constitución y "la voluntad de los andaluces".

Moreno ha defendido que, "frente a un entorno de inestabilidad", Andalucía tiene la responsabilidad de unir y hacer que se entiendan "personas diferentes" en un proyecto compartido que encuentre lo que une y no lo que separa.

"Decía el poeta granadino Rafael Guillén que la vida no hay que medirla solo por su longitud sino también por su amplitud", ha explicado Moreno, para quien es igual de importante llegar lejos como marcar un camino amplio donde quepan "muchos". "Cuanto más, mejor. Y si cabemos todos, todavía mejor", ha añadido.

El líder del PP-A, que ha recordado a su familia y amigos, así como a los exconsejeros fallecidos Javier Imbroda y José Carlos Gómez Villamandos, ha afeado al Gobierno central en su discurso las inversiones e infraestructuras que debe a Andalucía y que reclama para la comunidad. 

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