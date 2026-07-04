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España

Defensa descarta sancionar en este momento al DAO de la Guardia Civil, imputado por el caso Leire

Efe
04/07/2026 13:36
El teniente general Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo de la Guardia Civil (DAO)
El teniente general Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo de la Guardia Civil (DAO)
EFE
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El Ministerio de Defensa descarta sancionar en este momento al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el denominado caso Leire.

Según un escrito al que ha tenido acceso EFE, el Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa considera que "no procede, en el estado actual de la cuestión, la iniciación de procedimiento disciplinario" contra Manuel Llamas.

En el informe se recuerda que este asunto está siendo ya objeto de instrucción judicial, y por ello "lo lógico es proceder a la paralización" de cualquier proceso disciplinario "a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite", entre otras consideraciones.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González

El juez Pedraz imputa a la directora general de la Guardia Civil y al DAO en el caso Leire

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No obstante, el informe añade que "se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas" como consecuencia de "la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso".

La resolución responde así a la petición que había presentado el viernes ante el Ministerio de Defensa el partido político Iustitia Europa, que forma parte de la acusación popular en el caso Leire.

En un comunicado Iustitia Europa ha lamentado la decisión del Ministerio de Defensa y ha asegurado que la ministra Margarita Robles "se ha lavado las manos" y ha preferido no actuar de oficio contra el DAO escudándose en "tecnicismos".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó el jueves pasado a Llamas y a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Ambos están citados a declarar el próximo 16 de julio por las presuntas maniobras de la exmilitante socialista Leire Díez para que se investigara a la UCO por posibles filtraciones en las causas que afectan al Gobierno y por supuestas presiones a los agentes que las investigaban. 

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