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España

Juanma Moreno, reelegido presidente de Andalucía con los votos de PP y Vox

Efe
02/07/2026 19:27
El candidato a la investidura y líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, y el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad", este jueves en el parlamento andaluz, que celebra una segunda votación sobre la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.-EFE/ José Manuel Vidal
Juanma Moreno y Manuel Gavira, durante la firma del "acuerdo de gobierno y estabilidad"|
José Manuel Vidal EFE
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El popular Juanma Moreno ha sido reelegido este jueves por el pleno del Parlamento autonómico presidente de la Junta de Andalucía con los votos del PP y Vox poco después de que esta misma tarde los dos partidos hayan firmado un acuerdo de gobierno.

La investidura se ha producido en una segunda votación, después de que el martes Vox votara en contra, y Moreno ha obtenido el apoyo de los 53 diputados del PP y los 15 de Vox y el voto en contra de los 28 del PSOE, los 8 de Adelante Andalucía y los 5 de Por Andalucía.

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