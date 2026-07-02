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España

Hacienda se muestra favorable a personarse en la investigación de las joyas de Zapatero

Efe
02/07/2026 11:34
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero
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La Agencia Tributaria ha dado traslado a la Abogacía del Estado de su criterio favorable a personarse en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.

De este modo, la Abogacía del Estado procederá en algún momento a personarse en esta investigación en respuesta al ofrecimiento que en ese sentido le hizo hace unos días a Hacienda el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria por el caso Plus Ultra

Más información

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional realizó el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

La naturaleza de los hechos investigados, exponía el juez, "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Cuando Zapatero declaró ante el juez el pasado 17 de junio declinó dar explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablaría en una semana o diez días, si bien aún no se ha producido ningún movimiento por su parte. 

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