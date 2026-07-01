Sumar ahonda en su crisis

Lara Hernández atiende a los medios de comunicación EFE

El partido Movimiento Sumar, fundado por la ferrolana Yolanda Díaz en 2023, ahonda en su crisis interna con la renuncia de su líder, Lara Hernández, que ha decidido abandonar la formación tras denunciar una "campaña de desprestigio" y a punto de ser relevada en la dirección por representantes del sector crítico.

Esta crisis de Movimiento Sumar empezó a trascender a principios del mes de junio, cuando se conoció la renuncia de la secretaria de Organización, Laura Moreno, por sus desavenencias con Hernández, sobre la que dijo que había abierta una investigación interna por supuesto acoso laboral a trabajadores.

Este miércoles, la propia Hernández ha anunciado la dimisión de sus cargos y su salida del partido en una rueda de prensa en la que ha denunciado ser víctima de una "campaña de desprestigio" interna.

A diez días de la renovación

Hernández, que fue elegida líder de Movimiento Sumar en la asamblea de marzo de 2025 junto al diputado Carlos Martín, dimitido meses después, ha comunicado su decisión cuando acaba de ser archivada la investigación contra ella por falta de pruebas y a pocos días de la asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio.

En esta asamblea, impulsada por el sector crítico con Hernández, se renovará la dirección con una candidatura que encabezan la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que serán elegidas nuevas líderes al no haber listas alternativas.

La propia Hernández no descartó en su momento dar la batalla presentando otra candidatura, mientras que fuentes próximas a Barbero y Martínez aseguran que han contactado con ella para ofrecerle algún puesto de la lista.

Pero en el entorno de Hernández aseguran que el ofrecimiento llegó muy tarde y sostienen que la mejor decisión era renunciar a todo por una cuestión de dignidad.

En la lista para la nueva dirección figura el ministro de Cultura y actual portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, informan fuentes del partido, que no concretan qué cargo tendrá, mientras que otras fuentes señalan que no estarán en esta nueva etapa diputados como Txema Guijarro o Manuel Lago.

Goteo de denuncias

La dimisión de Hernández se suma al goteo de renuncias que vive Movimiento Sumar desde que dejó su cargo de líder la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por los malos resultados de las elecciones europeas de 2024.

A su salida se sumó la del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que abandonó la política en octubre de ese año tras las denuncias de violencia sexual contra él.

También han dimitido dos secretarios de Comunicación: David Comas y Elizabeth Duval.

Todo ello deja al partido en una situación de debilidad y con un futuro incierto coincidiendo la refundación de la coalición Sumar, de la que forman parte Movimiento Sumar y otras tres formaciones: IU, Más Madrid y los comunes.