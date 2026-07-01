Más de 40 heridos, cinco críticos, al estrellarse un autobús en un edificio en Lleida

El autocar que ha chocado, la mañana de este miércoles, contra la fachada del número 11 de la Rambla Ferran de Lleida EFE

Más de 40 personas resultaron heridas, cinco de ellas en estado crítico, al colisionar con la fachada de un edificio del centro de Lleida un autobús interurbano cuya conductora, que llevaba poco tiempo trabajando en la empresa, perdió el control del vehículo.

El accidente del autocar, que cubría el trayecto de Lleida a La Granja d'Escarp (Lleida), ocurrió hacia las 07.15 horas de esta mañana, cuando llevaba a 55 pasajeros, buena parte de ellos temporeros que trabajan en la campaña de recogida de la fruta en la comarca del Baix Segre.

El autobús se estrelló lateralmente en la fachada del edificio de la Diputación de Lleida, en la Rambla Ferran, lo que ha dejado heridas a 44 personas, cinco de las cuales están ingresadas en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arnau la Vilanova de Lleida, tras ser operadas de urgencia.

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En este centro hospitalario ingresaron otros 16 heridos en el accidente, afectados por lesiones traumáticas craneales, abdominales y torácicas. A uno de ellos, un segundo conductor que viajaba en el autobús, se le tuvo que amputar una pierna debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Otras 21 personas fueron atendidas en el Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Lleida con policontusiones leves, 20 de las cuales ya han recibido el alta. El resto de afectados de carácter leve fueron auxiliados por los equipos sanitarios de emergencia en el mismo lugar del accidente.

La Guardia Urbana de Lleida abrió una investigación para aclarar las causas del accidente, que, de acuerdo con las primeras hipótesis, se debió supuestamente a un fallo humano de la conductora, que habría perdido el control del vehículo.

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La conductora, de hecho, iba acompañada de un segundo chófer experimentado, que se encuentra entre los heridos más graves del accidente dado que al ir sentado en la parte delantera del vehículo recibió el impacto de la colisión.

En declaraciones a los medios, el alcalde de Lleida, Félix Larrosa, aseguró que el accidente de autobús de este miércoles es el más grave en la ciudad: "Estamos consternados", ha dicho.

"Si se hubiera producido un poquito más tarde, hubiera sido aún peor", afirmó Larrosa en declaraciones a la prensa en el lugar del siniestro, que no ha afectado a peatones.

Gamón, la empresa propietaria del autobús siniestrado, retiró el vehículo casi cinco horas después del accidente, que obligó a Protección Civil a activar la fase de alerta del plan Procicat por emergencias en medios de transporte.

El accidente movilizó a una treintena de efectivos de los Bomberos de la Generalitat, con 14 dotaciones, además de personal del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Guardia Urbana de Lleida, Mossos d'Esquadra y Servicios Territoriales de Protección Civil.

El autocar hacía un recorrido por los municipios del Baix Segre, con inicio en Lleida y parada en Alcarràs, Soses, Aitona, Seròs, Massalcoreig y La Granja d'Escarp.