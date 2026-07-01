El Gobierno ve justificado que Begoña Gómez pueda viajar

Pedro Sánchez y Begoña Gómez participan en una recepción oficial EFE

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este miércoles que la solicitud que ha hecho Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para poder viajar fuera de España esta “perfectamente justificada” y se trata de una autorización “que es habitual que se conceda”.

Así lo ha expresado el ministro en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año de la creación de los Tribunales de Instancia.

Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado autorización para viajar a Ankara (Turquía) y acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN que se celebrará allí, y además asistir en Londres a la graduación de su hija.

“Tras las medidas cautelares que se adoptaron en su procedimiento hace unas semanas, yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Cero riesgo es cero absoluto”, ha indicado Bolaños.

Unas medidas cautelares que el ministro ha calificado de “desproporcionadas por absurdas y por innecesarias”.

“Lo que ha hecho la señora Gómez es hacer una solicitud, que es absolutamente normal en este tipo de procedimientos cuando hay cautelares adoptadas, que es solicitar una autorización específica para unos viajes concretos que han sido perfectamente justificados”, ha explicado.

Este tipo de autorizaciones concretas para viajes -ha añadido Bolaños- es muy habitual que se soliciten “y absolutamente habitual que se concedan”.

Por tanto, ha continuado “vamos a estar a la decisión que se adopte en los próximos días”.

Preguntado por la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en el denominado caso Leire el ministro ha expresado la confianza del Gobierno en ella.

“De los hechos que hemos conocido, no hay nada que ponga en cuestión su gestión y, por tanto, vamos a dar tiempo a la Justicia, vamos a dar tiempo a la investigación. Es el momento en el que la instrucción debe avanzar y por el momento no encontramos ningún elemento que ponga en duda o que cuestione la confianza que tiene el Gobierno en la presidenta de la SEPI”, ha dicho.