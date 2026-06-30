La UME alerta de que hay "ingredientes" para una campaña de incendios como la de 2025

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita de este martes al Quinto Batallón de Intervención en Emergencias y la Unidad de Drones de la UME EFE

Existen "ingredientes" para que la de este verano sea "una campaña de incendios dura" y "similar a la del año pasado", alertó este martes el coronel Pablo Samaniego, jefe del V quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León.

De esta manera ha respondido el teniente coronel a la pregunta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las previsiones acerca de incendios forestales en la presente campaña, durante su visita al V batallón de la UME.

"Es difícil hacer un pronóstico. Las condiciones del año pasado se repetirían si se diera una sequía de entre cuatro y seis semanas, con condiciones de viento, porque el combustible está. La vegetación, después del invierno y la primavera lluviosos, puede hacer que el combustible fino sea propagador de incendios", ha afirmado.

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Este batallón, ha explicado, tiene asignada la unidad geográfica más extensa con provincias que preocupan especialmente por el índice de fuegos que suele darse en ellas y que, inicialmente, suele ser de sur a norte.

"Es como se suelen empezar a desarrollar estos incendios y vemos cómo hemos empezado por la zona de Ávila, Salamanca, pasando a Zamora y León donde los incendios ya eran de un nivel superior con un índice de peligrosidad histórico", ha descrito.

En las zonas de cobertura de ese batallón figuran las comunidades de Asturias, Cantabria y Galicia, con especial atención a las provincias de Ourense y Pontevedra, "en las que también se prevé una campaña dura", ha dicho.

Medios suficientes y actualizados

Samaniego ha destacado los medios con los que cuenta la UME para hacer frente a los incendios, entre los que ha enumerado 520 militares -al 86 % de cobertura- con una media de cuarenta años.

"El personal es la fuerza fundamental de cualquier unidad militar", ha asegurado, antes de desglosar los numerosos medios materiales con los que cuenta el V batallón.

"En cuanto a los medios, la situación es muy buena. Contamos con medios modernos, actualizados y en cantidad suficiente. El nivel de operatividad es elevado, es muy bueno, y esto es fruto de un ambicioso plan de modernización", ha señalado.

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Entre esos medios, Samaniego ha destacado la Udrume, una unidad de drones de integrada por 38 militares y que tiene la intención de crecer progresivamente hasta poder contar con 85 efectivos antes de que finalice 2026.

Esa unidad tiene flexibilidad para poder actuar en con aeronaves y embarcaciones y se ha convertido en referencia para intervenciones de cualquier tipo, ha subrayado.

El apoyo de la Udrume ha demostrado ser necesario en los incendios, pero también en otras intervenciones en clima adverso, como nevadas intensas, para la apertura de viales con palas empujadoras y fresadoras.

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En la sede de la Udrume hay cinco drones terrestres y otros ocho acuáticos y aéreos, a los que se suman los repartidos por el resto de batallones.

En total hay 73 drones, que convierten a la UME en una punta de lanza en el uso de este tipo de capacidades, ha resaltado, por su parte, la ministra de Defensa.