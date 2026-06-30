Feijóo habla de “ingeniería electoral” con la ‘ley de nietos’, no de “pucherazo”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la Junta Directiva de su formación en Murcia el pasado lunes Marcial Guillén (Efe)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, precisó que no denuncia un “pucherazo” en la ampliación del acceso a la nacionalidad española prevista en la conocida como ‘ley de nietos’ y la regularización extraordinaria de migrantes pero sí una “ingeniería electoral” en beneficio del PSOE.

Durante una entrevista en la televisión pública murciana, Feijóo manifestó que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende modificar el censo concediendo la nacionalidad a cerca de 2,5 millones de personas en un período de año y medio, una decisión que, a su juicio, nunca se ha adoptado con esa magnitud en España y que requiere un amplio consenso político e institucional.

El líder del PP afirmó que ambos procedimientos deben garantizar que todos los solicitantes cumplen los requisitos legales para acceder a la nacionalidad y que también debe evaluarse el impacto que tendría sobre el censo electoral.

Feijóo rechazó equiparar sus críticas con un supuesto “pucherazo” electoral, aunque insistió en que existe un proceso de “ingeniería electoral” que, en su opinión, persigue ampliar el número de votantes potenciales favorables al Gobierno.

Como ejemplo, señaló que, según sus datos, en el consulado español de Buenos Aires se registraron más de 650.000 solicitudes de nacionalidad al amparo de la mencionada ley, una cifra que, dijo, deberá verificarse.

Feijóo insistió además en que el proceso de regularización de alrededor de 1,3 millones de migrantes en situación irregular contradice el Pacto Europeo de Migración y Asilo y el Reglamento europeo de retorno.

"Experiencia política"

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, calificó de “particularmente grave” que el PP cuestione la limpieza de las elecciones a raíz de la denuncia de Feijóo.

“Me parece de una particular gravedad que un responsable o varios responsables políticos pongan en juego la limpieza de las elecciones”, aseguró. Planas apeló a su “experiencia política” y recordó que en las elecciones de 1993 fue la primera vez en democracia en la que un partido, “el PP”, ponía “en tela de juicio un resultado electoral, “y ahora vuelve sobre sus pasos”, remarcó.

“Hemos visto la deshumanización de la política y el ataque a los familiares de dirigentes del Gobierno y del PSOE, la puesta en tela de juicio de las instituciones, la judicialización de la política, las denuncias falsas y creo que esto es un paso”, lamentó.

El ministro aseguró que “la derecha española tiene la tendencia natural a decir que ha habido fraude cuando pierde” unas elecciones.