Feijóo promete que no amnistiará "al sanchismo" y abrirá "cajones" cuando llegue a Moncloa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en la clausura del XVI Congreso del PP de Cataluña EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, advierte este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuando llegue a la Moncloa no va a "amnistiar al sanchismo" y levantará "las alfombras" y abrirá "ventanas y cajones" y les dirá a los ciudadanos cuál es la situación de "la contabilidad y del gasto".

Feijóo, en una entrevista en el diario El Confidencial, garantiza que realizará cuando gobierne esta auditoría porque el Ejecutivo de Sánchez "no da ni rinde cuentas de lo que gasta" y porque en política presupuestaria España se ha convertido "en el oeste americano".

"El 'sheriff' hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%, la recaudación en otro 40% y ha gastado 8.000 millones de fondos Next Generation", denuncia el presidente del PP, que lamenta que los españoles no sepan tampoco en qué se han gastado 36.000 millones en Defensa.

Respecto a una moción de censura, reitera que esta situación, sin el apoyo de Junts y PNV, beneficiaría a Sánchez. "Hoy presentar una moción de censura contra Sánchez tiene altísimas posibilidades de perderse y, por lo tanto, de refrendar al presidente del Gobierno", enfatiza.

Frente a esta posibilidad considera un "hecho histórico" que el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, haya avalado una moción en la que se pide el Ejecutivo que presente una cuestión de confianza y se pronuncie de una forma expresa sobre la dimisión del presidente del Gobierno, que a su juicio "se ríe de las instituciones".

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Por eso, promete impulsar una ley orgánica que contemple un código deontológico a un presidente del Gobierno y que, por ejemplo le obligue a disolver las Cortes si no aprueba presupuestos una vez finalizada la prórroga de las cuentas anteriores.

Sobre los casos de corrupción judicializados, el presidente del PP sostiene que el nexo político corruptor "va a la pirámide" y que en ella está "P.S". "Te puede salir rana una o dos personas, pero cuando te salen todas, la rana eres tú", ha reprochado antes de lamentar que lo que más les llama la atención a otros dirigentes europeos son "las cloacas".

Feijóo admite su sorpresa respecto a la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero apunta que tiene que ser grave cuando el objetivo de su defensa no es acreditar la falsedad de los hechos, sino anular las pruebas.

"No lo esperaba en ningún caso, ni de Zapatero ni de ningún presidente. Pero quizás viendo al que va de Gandhi de la política española, de faro moral, nos hemos dado cuenta de que la joya de la corona del sanchismo, que era el señor Zapatero, ha quedado absolutamente desarbolado", asegura Feijóo.

Aun así, mantiene que no quiere que la mujer del presidente del Gobierno ni las hijas del presidente Zapatero comparezcan en una comisión del Senado.