Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia

Efe
27/06/2026 16:42
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal
EFE
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado este sábado el "atropello" a los derechos fundamentales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de su familia al filtrase años de mensajes privados que "nada tiene que ver" con la causa en la que se le investiga.

En su discurso ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha vuelto a repasar los casos de corrupción que salpican al partido y al Gobierno, ha señalado que habla con Zapatero de forma regular y asegurado que "dará todas las explicaciones precisas" en una investigación que, ha dicho, se encuentra en "fase indiciaria".

En ese contexto, ha pedido que prevalezca la presunción de inocencia, "lo mínimo aceptable en un Estado de derecho".

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro efectuado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)

El juez imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria por el caso Plus Ultra

Más información

Y ha considerado "un hecho de una enorme gravedad, impropio de una gran democracia como es la española" que se hayan vulnerado los derechos procesales de Zapatero y que se le haya causado "un inmenso daño" desde el punto de vista personal y también familiar.

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de ZapateroMadrid, 25/05/2026.- Combo con algunas de las joyas que aparecen en el informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE. La UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero numerosas joyas y relojes, así como dos memorias USB, dos discos duros y varias carpetas con documentación con el nombre de empresas que aparecen en la investigación del caso Plus Ultra. EFE/Informe de la UDEF al que ha tenido acceso EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-

El juez ofrece a Hacienda personarse en la investigación de las joyas de Zapatero

Más información

"Desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales", ha recalcado Sánchez, quien ha dejado claro que tampoco van a permitir que el "ruido judicial" impugne su legado político

Como dijo en su comparecencia en el Congreso, ha asegurado también que no hubo ningún trato de favor en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, causa en la que está siendo investigado Zapatero.

Sánchez se ha referido también a las causas judiciales de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, de los que "más difícil" le resulta hablar, según ha dicho.

Tras desmentir informaciones publicadas a lo largo de los meses, ha señalado que la instrucción del caso de su pareja no ha estado "exenta de polémica" por las quejas contra el juez Juan Carlos Peinado y ha pedido "que la Justicia sea justa" con estos casos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Juzgan a un hombre que persiguió y chocó en Arteixo contra el vehículo en el que viajaba su expareja
EP
La peña madridista de A Coruña, en la parrillada A Chispa de Eirís

"Profundo malestar" en la peña madridista de A Coruña por la baja de última hora de Tomás Roncero
Guillermo Parga
Fotografía del estanque reflectante situado frente al Monumento a Abraham Lincoln

¿Por qué le preocupa tanto a Trump el Estanque Reflectante de Washington?
Alejandra Clements
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité Federal

Sánchez denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia
EFE