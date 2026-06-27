Sánchez defiende sus avances y recalca que España será mejor en 2031 con gobierno del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez (c), y la vicesecretaria general, María Jesús Montero (d), durante la reunión del Comité Federal del Partido, este sábado EFE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que es consciente de que no se ha avanzado lo suficiente para acabar con la corrupción en la vida política, pero ha recalcado que se ha avanzado en los últimos ocho años y que España será un país aún mejor en 2031 con un gobierno progresista.

Así lo ha defendido Sánchez al principio de su intervención en el Comité Federal del PSOE, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela y el compromiso del también presidente del Gobierno con los españoles afectados y con la reconstrucción del país.

El líder de los socialistas ha incidido en que España ha vivido desde que entró en el gobierno uno de los mejores momentos de su historia democrática reciente.

Esto no significa, ha precisado, que el PSOE ignore los problemas, como el de la vivienda, pero sí rechaza por "irreal" el discurso "apocalíptico" del PP y Vox.

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Según Sánchez, España va a ser también un país mejor en 2027 y lo seguirá siendo en 2031 "con cuatro años más de gobierno progresista".

Page lamenta el miedo a las elecciones: España entera se pregunta solamente cuándo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha recordado que hace un año pidió en el Comité Federal del PSOE un adelanto electoral y ha lamentado el miedo a los comicios porque habrían estado "en mejores condiciones", ya que ahora atraviesan "el peor momento de la historia reciente del PSOE".

"España entera se pregunta solamente cuándo", ha manifestado en declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión del Comité Federal del partido.

Page ha sido la única voz discordante a la hora de pedir "autocrítica" y exigir a la dirección de su partido garantías de que el PSOE no va a ser imputado como organización, porque "sería terrorífico".

Ha señalado que detecta "mucho miedo" en su partido y en sus "supuestos socios" a dar la palabra a los ciudadanos y ha recordado que hoy las cosas "se han complicado muchísimo más".

Hace un año, a su juicio, ya había muchos problemas, "muchas contradicciones, muchas líneas rojas pisoteadas", pero ahora los ciudadanos ya solo esperan conocer "cuándo" y es la hora de "anteponer los intereses del país a los principios y desde luego a los del POSE y a los de cualquier dirigente".

"El PSOE está por encima de cualquier dirigente", ha recalcado tras insistir en que espera salir con información que demuestre que el partido está "limpio".

A su juicio, hay "muchos" que han "traicionado" al PSOE y frente a ellos hay que marcar "una frontera absolutamente insoslayable".