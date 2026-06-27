Las juventudes de Sortu roban camisetas de España para reivindicar la selección vasca

Los jugadores de la selección española celebran uno de sus goles durante el Mundial 2026 EFE

Militantes de Ernai, las juventudes de Sortu (el partido hegemónico en EH Bildu), han robado camisetas de España en varios centros comerciales de Euskadi para reivindicar la oficialidad de la selección vasca.

Esta organización ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que se observa cómo algunos de sus militantes, ataviados con gorros blancos y barbas postizas, se llevan camisetas de la selección española, que estos días disputa el Mundial de fútbol, y ponen pegatinas con el anagrama de Ernai.

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También han colocado pegatinas con la leyenda en inglés "Esto no es España ni Francia, libertad para el País Vasco".

Con el vídeo, Ernai ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que se lee en euskera 'Viva la selección vasca' y la expresión en inglés 'Fuck Spain' (Que se joda España).