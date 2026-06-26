El juez ofrece a Hacienda personarse en la investigación de las joyas de Zapatero

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la pieza separada en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez realiza el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

Dice el juez que la naturaleza de los hechos investigados "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Cuando la pasada semana Zapatero declaró ante el juez, el exlíder socialista declinó dar en aquel momento explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablará en una semana o diez días, cuando solicite una nueva declaración al respecto.

Previamente, el abogado del expresidente había intentado sin éxito posponer esta parte de la declaración al alegar que había tenido poco tiempo para prepararla desde que la histórica joyería Ansorena tasase la semana previa las joyas en 1,3 millones de euros.

Una solicitud que rechazó de plano el juez José Luis Calama al considerar que el hallazgo de las joyas se produjo el pasado 19 de mayo, y que había tenido suficiente tiempo para preparar su defensa.

Tras recibir el informe de tasación, el juez imputó a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.