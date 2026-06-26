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España

El Gobierno movilizará un millón de euros para ayudar a Venezuela tras los terremotos

Efe
26/06/2026 13:20
AME4652. CARACAS (VENEZUELA), 25/06/2026.- Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela). Al menos 235 muertos y 4.300 heridos han sido reportados por las autoridades de Venezuela pasadas las 24 horas de dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira, mientras continúan las labores de búsqueda de supervivientes y el Gobierno sigue evaluando los daños materiales. EFE/ Boris Vergara
Integrantes de equipos de rescate trabajan este jueves, en un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas
EFE
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El Gobierno movilizará un millón de euros de financiación a través de las instituciones multilaterales que estén presentes en Venezuela para contribuir a que las "consecuencias se minimicen" tras los terremotos registrados en el país sudamericano.

Así lo ha anunciado este viernes en Oviedo el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien ha indicado que ha dado la orden para movilizar esta contribución financiera "en estas primeras horas".

Antes de participar en la inauguración de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el ministro ha señalado que el objetivo de estas ayudas es que las consecuencias "se minimicen", aunque, según ha advertido, ya se están viendo los efectos "devastadores" que han tenido los terremotos.

El vicepresidente del Gobierno, que ha trasladado un mensaje de acompañamiento a todos afectados, ha destacado que el Ejecutivo español está en permanente seguimiento de la situación e intentando entrar en contacto con todos los españoles que están en la zona afectada, sin haberlo conseguido con todos ellos.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha informado en las últimas horas de la muerte de dos españoles en los terremotos de Venezuela, confirmada por familiares, y que en estos momentos hay otros 80 ciudadanos desaparecidos.

Cuerpo ha pedido que los españoles que aún no lo han hecho se ponga en contacto "en la medida de lo posible" con el Consulado para poder hacer un seguimiento y "ayudarles en lo que en lo que se pueda en estas difíciles circunstancias".

El ministro ha recordado que esta madrugada partió a Venezuela un avión fletado para prestar ayuda con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid y miembros de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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