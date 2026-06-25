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España

Ábalos ve "predeterminada" su condena a 24 años de cárcel y solicitará la nulidad de la sentencia

Efe
25/06/2026 14:52
Captura de la señal del Tribunal Supremo en la que aparece el exministro José Luis Ábalos durante su declaración,
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EFE
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha avanzado este jueves que solicitará la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas' y ha señalado que esa condena estaba "predeterminada".

A través de su cuenta en la red social 'X', controlada por su entorno, el también exdirigente socialista ha afirmado que se ha vulnerado la presunción de inocencia para "premiar" al conseguidor Víctor de Aldama, un "delator sin corroboraciones".

"Pediré la nulidad de la misma por la que me han condenado a 24 años de privación de libertad, por incurrir en la vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y acabar en una condena que estaba predeterminada", ha indicado.

Para Ábalos, "es una contrariedad que el Tribunal Supremo no haya protegido el principio fundamental de la presunción de inocencia por el principio de premiar a un coimputado delator sin corroboraciones.

El exministro sostiene que es un "cambio de doctrina jurisprudencial" que "es un retroceso de derechos grave en la historia de la democracia".

DECEPCIÓN ANTE "PENAS TAN ABULTADAS"

Además, en un audio desvelado por 'Cadena SER', Ábalos ha asegurado haber recibido "decepcionado" la sentencia del alto tribunal, que le consideró culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación junto a su exasesor Koldo García, condenado a 19 años de cárcel.

"Tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba lógicamente esas penas tan abultadas, que creo que han llamado la atención incluso a cualquiera que tuviera inquina o deseara la mayor de las penas", ha indicado.

Respecto a Aldama, condenado a cuatro años y medio de cárcel pero que no tendrá que entrar en prisión por su colaboración con la justicia, el exministro ha manifestado que el empresario "no ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político", por lo que cree que "todo tiene implicaciones políticas muy claras".

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