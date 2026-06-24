Sánchez pide a la justicia jugar "limpio" tras haber sobrepasado los límites con su esposa

Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles a la justicia que juegue "limpio" tras actuaciones como las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado contra su esposa, Begoña Gómez, y que considera que "sobrepasan todos los límites de lo razonable".

Sánchez, en su comparecencia ante el pleno del Congreso, ha afirmado que hay acusaciones infundadas contra su esposa y su hermano, David Sánchez, y sufren un patrón de acoso y derribo similar al que se ha visto en otros países.

Un patrón que pasa por difundir informaciones falsas, presentación de denuncias por organizaciones vinculadas a la ultraderecha basadas en esas noticias y apertura de procedimientos judiciales.

"Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño reputacional que juega con los tiempos lentos de la justicia", ha apostillado.

Tras subrayar que no iba a usar el estrado para reivindicar la inocencia de su familia porque lo harán ellos mismos en los tribunales, se ha detenido en cada uno de los casos.

Así, ha explicado que su esposa empezó a trabajar con la Universidad Complutense en 2012, dos años antes de que él accediera a la Secretaría General del PSOE y seis antes de ser presidente del Gobierno.

La cantidad total que su mujer ingresó por dirigir la cátedra extraordinaria y desarrollar un software ha dicho que asciende a "cero euros", y la instrucción contra ella ha explicado que se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía y ha sido objeto de quince revocaciones totales o parciales por parte de la Audiencia Provincial.

También ha recordado que ha habido media docena de quejas del Consejo General del Poder Judicial, y que este asunto ha culminado con unas medidas cautelares que "sobrepasan todos los límites de lo razonable, cuestionando incluso la labor del Cuerpo Nacional de Policía y a miles de servidores públicos que cumplen con su deber de forma ejemplar".

Respecto a su hermano, ha señalado que la plaza por la que está siendo juzgado se convocó en octubre de 2017, cuando él no tenía ningún cargo en el PSOE, y que se le empezó a investigar por la denuncia de una asociación ultraderechista que le acusó de defraudar impuestos en Portugal y que, ha dicho, ya se ha demostrado falsa.

El presidente del Gobierno ha afirmado que va a confiar en la justicia "pese a actuaciones que cuesta mucho comprender" y va a confiar en el sistema porque sabe que la inmensa mayoría de jueces hace un trabajo modélico, esencial y objetivo.

"Solo voy a pedir a la justicia que sea justa y que juegue limpio, no como están haciendo el PP y Vox", ha añadido antes de pedir a los diputados de estos partidos que no sean hipócritas y vayan de defensores del orden constitucional cuando cree que están "violentando sistemáticamente la separación de poderes".

Les ha pedido además que no "crucifiquen al exfiscal general cuando presumen públicamente, cada semana, de contar con información privilegiada que no deberían conocer porque se encuentra bajo secreto de sumario".

"No hablen de cloacas cuando ustedes están siendo juzgados en este mismo instante por montar toda una policía patriótica con la que espiaron, durante años, a más de un centenar de rivales políticos y periodistas y con la que fabricaron pruebas falsas contra ellos", ha subrayado.

Y en la misma línea, les ha pedido: "No mientan afirmando que este es el Gobierno más corrupto de la historia cuando ustedes tienen más de 30 casos abiertos con 150 implicados".