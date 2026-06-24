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España

Feijóo exige a Sánchez en el Congreso que disuelva las cortes y convoque elecciones

Efe
24/06/2026 11:06
Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control del Congreso este miércoles
Alberto Núñez Feijóo durante la sesión de control del Congreso este miércoles
EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones por los casos de "corrupción" que lo rodean.

"Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva y vayamos a votar", ha afirmado en sus primeras palabras tras la intervención de Sánchez ante el pleno del Congreso, en una comparecencia para exponer su posición ante os diversos casos judiciales que afectan al PSOE.

Feijóo ha añadido que Sánchez no está aquí "por ser el número uno de los líderes mundiales" sino por ser "el uno" de un Gobierno "corrupto". "Se lo digo sin presunto y se lo digo con el aval de una sentencia firme por unanimidad del Tribunal Supremo", ha apostillado, en referencia a la sentencia que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel.

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