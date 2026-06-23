La 'trama Leire' se vio con el exlíder del PNV y se reunió en Ferraz por el rescate de Tubos Reunidos

Andoni Ortúzar Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado la existencia de una reunión entre el expresidente del PNV Andoni Ortúzar con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández para abordar el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos, así como otra con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la sede de los socialistas en Ferraz.

Los agentes sospechan que la reunión con Ortúzar se celebró el 28 de enero de 2025, según un informe incorporado al sumario de la pieza del 'caso Leire Díez' sobre el rescate de Tubos Reunidos, al que ha tenido acceso Europa Press.

También han localizado una reunión anterior, el 13 de noviembre del 2024, que se habría celebrado en el despacho de Santos Cerdán en la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según se desprende de las conversaciones entre Vicente Fernández y Leire Díez, así como en la geolocalización del teléfono de la exmilitante socialista.

En este sentido, la UCO refiere en su informe que ha intervenido correos electrónicos con documentación que "hace alusión directa a la pretensión de Tubos Reunidos de poder disponer de los fondos provenientes de la venta de un inmueble de Sestao".

LEIRE DÍEZ RESERVÓ APARCAMIENTO EN FERRAZ

"Leire debería asistir a la reunión a instancias de Santos", señala el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que destaca la frase "Santi quiere que vaya yo con ellos". También apunta a que dicha reunión se produjo "después del pleno", en posible alusión al Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el día 13 de noviembre de 2024.

Además, alude la UCO a una reunión preparatoria propuesta por Leire Díez con representantes de Tubos Reunidos, que la llamada 'fontanera del PSOE' justificó en la necesidad de "no tener que hacer el papel de su vida" cuando se vieran con el entonces secretario de Organización del PSOE.

Los agentes refieren en su atestado que Leire Díez escribió a su contacto "Covadonga Ferraz" --a la que identifican como una empleada del PSOE-- para solicitar una plaza de estacionamiento a las 16.30 horas. "Se trata de una de las personas a las se dirigía cuando quería estacionar en la sede del PSOE de la calle Ferraz", indican.

"Se puede concluir que, tras esta reunión, Santos pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos", sostiene la UCO, que enfatiza que "sólo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI" y, en concreto, en amortizar el anticipo de la deuda a través de la venta de unos terrenos en Sestao "para cubrir las necesidades de liquidez si fuera necesario".

REUNIÓN CON PNV ANTE LAS DUDAS DE ECONOMÍA

En lo que respecta al contacto con Andoni Ortúzar, la UCO señala que Vicente Fernández "se ofreció a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV" para impulsar esta gestión, sobre la que indaga el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEPI.

Los investigadores sospechan que "la reunión habría tenido lugar" el 28 de enero de 2025. A ella habrían acudido Vicente Fernández, un directivo de Tubos Reunidos llamado Carlos de las Heras, Andoni Ortúzar y el entonces responsable de Organización del PNV, Joseba Aurrekoetxea.

La Guardia Civil incide en que la "necesidad" de la "aproximación al PNV vendría motivado en la parálisis que supuestamente habría inducido, en esta ocasión, las dudas del secretario de Estado de Economía", que integraría el consejo gestor del rescate.

Los investigadores sospechan que de la mediación se habrían beneficiado Santos Cerdán, la exmilitante socialista, el empresario Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, y el propio Vicente Fernández.

MÁS DE 247.000 EUROS POR LA MEDIACIÓN

La UCO ve indicios de que Cerdán, Díez, Fernández y Alonso llevaron a cabo "acciones tendentes" al otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Por estos hechos, el magistrado Pedraz ordenó la apertura de una pieza separada dentro del 'caso Leire Díez'.

"Como consecuencia directa de estas labores", sostiene la UCO, "los participantes del grupo 'Hirurok' --en referencia al chat que usaban la presunta trama de Leire Díez-- recibieron un total de 114.950 euros a través de facturación emitida por la sociedad Mediaciones Martínez SL a Tubos Reunidos", a lo que habría que sumar luego otros 132.500 euros obtenidos por Vicente Fernández, es decir, un total de 247.459 euros.

Esta retribución, continúa la UCO, habría sido pactada por los integrantes del grupo con el que fuera presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, "y el abono de la misma fue realizado mediante la emisión de facturas mensuales de 5.000 euros (IVA no incluido) entre diciembre de 2021 y agosto de 2023".

Los investigadores analizan el intercambio de contratos y también la comunicación de Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, por los "servicios de asesoramiento, apoyo e intermediación de cara a la renegociación con acreedores, incluida la SEPI y el FASEE --Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19--, para poder retener liquidez".

"Este contrato, que para diferenciarlo de los anteriores se denominará como Contrato 4, establecía una remuneración de 40.000 euros en caso de éxito", apunta la UCO, que cita en este punto el testimonio a la secretaria general y del consejo de Tubos Reunidos.

En este sentido, "a modo de resumen global", la UCO establece que la percepción de ingresos procedentes de Tubos Reunidos a favor de Vicente Fernández se habría dividido en dos periodos: el primero, como consecuencia de las labores del grupo 'Hurirok' canalizadas a través de la "sociedad instrumental" Mediaciones Martínez, participando de los beneficios también Antxon Alonso y Leire Díez; y un segundo periodo al margen de dicho grupo "más allá de lo relativo a su vinculación con Leire".

"De esta manera, tenidas en cuenta tanto las cuantías pagadas por la sociedad a Mediaciones Martínez como a Vicente, el monto total resultaría de 247.459 euros con IVA incluido", concluye la UCO, que suma los 114.959 euros del primer periodo y 132.500 euros del segundo periodo.