Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El Gobierno, sobre la corrupción: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso"

Efe
23/06/2026 15:37
El ministro Óscar López
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno ha recordado este martes que tomó medidas ante el caso del exministro José Luis Ábalos meses antes de que hubiera una sentencia en su contra y ha cargado contra el PP: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de MInistros, el titular de Transformación Digital y Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, ha contrapuesto la respuesta del Gobierno y del PSOE ante los indicios que apuntaban a Ábalos con la actitud del PP, "volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según López, quienes creen en la política, en la separación de poderes y en la democracia saben que se dan casos de corrupción en la política, pero que "la inmensa mayoría de los políticos hacen un trabajo honesto"; al igual que "sabemos que la inmensa mayoría de los jueces hacen un excelente trabajo, pero a veces algunos no lo hacen".

A su juicio, lo importante es tener claro que "quien la hace la paga, se llame Ábalos o se llame Ayuso".

López y la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, han reivindicado así la "tolerancia cero" ante la corrupción y, sin entrar a analizar la sentencia, han insistido en que el Ejecutivo asumió responsabilidades políticas "desde el primer momento".

"Vamos a trabajar con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha recalcado Saiz tras garantizar que la acción del Gobierno se sustenta en los valores de "integridad, transparencia y mérito".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ministro Óscar López

El Gobierno, sobre la corrupción: "El que la hace la paga, se llame Ábalos o Ayuso"
EFE
mulligan1

El bar de deportes definitivo llega a A Coruña con los pubs británicos como referente
Guillermo Parga
El expresidente Zapatero, a su llegada a la Audiencia Nacional, este miércoles

Zapatero ve motivos de nulidad en dispositivos analizados que sirvieron al juez para imputarle en el 'caso Plus Ultra'
EFE
Andoni Ortúzar

La 'trama Leire' se vio con el exlíder del PNV y se reunió en Ferraz por el rescate de Tubos Reunidos
EFE