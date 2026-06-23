Ábalos y Koldo se suman a la lista de condenas más altas por corrupción en democracia

Ábalos y Koldo durante el juicio EFE

El Tribunal Supremo ha impuesto penas de 24 y 19 años de prisión al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por mordidas en contratos de mascarillas en plena pandemia, lo que que les sitúan en la parte alta de la lista de condenas por corrupción más abultadas de la democracia española.

El casi cuarto de siglo -24 años y tres meses- al que ha sido condenado Ábalos y las casi dos décadas -19 años y 8 meses- de Koldo les convierten en dos de los condenados por ese delito con mayores penas de la historia, pero -aún a la espera de una segunda causa en su contra en la Audiencia Nacional- se quedan lejos del medio siglo al que fue sentenciado el empresario Francisco Correa o las tres décadas de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, y Luis Bárcenas, extesorero del PP.

Correa, sus cómplices y el tesorero de la Gürtel

Una sentencia de 1.843 folios, dictada en octubre de 2020 por el Supremo y con 328 años de prisión a repartir entre 29 acusados daba por concluida la principal pieza de la trama Gürtel ('cinturón' en alemán), nombrada en honor al principal cabecilla, el empresario Francisco Correa, que ostenta el récord de contar con la mayor condena por corrupción: 51 años.

Junto a Correa, en el pódium se encuentran Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, con 40 años y 3 meses; y Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP de Galicia, con 36 años y 8 meses, los tres involucrados en la misma trama que manipulaba concursos públicos para lucrarse a través de partidas duplicadas o gastos inexistentes.

La trama Gürtel derivó en 2013 en el caso Bárcenas, una causa en la que la Audiencia Nacional consideró "plenamente acreditada" la existencia de una caja B en el PP desde 1989 y que le valió a su tesorero, Luis Bárcenas una condena de 29 años y un mes de prisión y una multa de 44 millones de euros.

Alberto López Viejo, exconcejal de los ayuntamientos de Alcobendas y Madrid, fue condenado a 27 años y 10 meses de cárcel en esa misma sentencia.

Roldán, el exdirector de la benemérita que se lucró con comisiones

Otra de las más abultadas condenas por corrupción de la historia reciente de España fue la de Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil durante el Gobierno de Felipe González, que fue sentenciado en diciembre de 1999 a 31 años de cárcel por el Supremo, tras amasar una fortuna en Suiza que tenía origen en el pago de comisiones por la construcción de cuarteles del cuerpo.

Esta trama salió a la luz tras una investigación del Diario 16, que el entonces líder de la oposición José María Aznar bautizó como el 'Watergate' español, en alusión a la publicación en The Washington Post que hizo dimitir al presidente estadounidense Richard Nixon.

Condenado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido y tras darse a la fuga durante 10 meses, Roldán fue detenido en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia). Había abandonado el país el 26 de abril de 1993, tras ser cesado en el cargo al destaparse la trama y cuando las evidencias contra él se acumulaban. Su huida desencadenó también en la dimisión del entonces ministro del Interior, Antonio Asunción.

Julián Muñoz, el mediático relevo de Gil en Marbella

El mediático sucesor de Jesús Gil al frente del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Julián Muñoz, también se sitúa en la parte alta de la clasificación, tras cosechar siete condenas firmes que suman un total de 22 años de cárcel, una de ellas compartida con su expareja, Isabel Pantoja.

Muñoz ingresó por primera vez en prisión provisional a finales de julio de 2006 por su implicación en el caso Malaya, la mayor trama de corrupción urbanística concebida en un ayuntamiento español, y se sentó por última vez en un banquillo en noviembre de 2020, cuando su salud ya estaba muy deteriorada como consecuencia de un cáncer de pulmón.

Muñoz fue condenado por delitos como cohecho, malversación de fondos públicos o prevaricación en el caso Malaya, al que le siguieron las causas de Proinsa, Moansa, Saqueo II, Minutas y Minutas II, en los que fue condenado junto a José María del Nido, expresidente del Sevilla FC y su abogado en algunos de estos procedimientos. Completan la nómina de sentencias las que recibió por los casos Monteverde y Fergocon.

Los 19 años de Koldo García, exasesor de Ábalos

A esta lista se ha incorporado el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García con su recién estrenada condena de 19 años dictada este lunes.

Aunque con un menor peso mediático que sus predecesores, de la lista también forman parte figuras de la política municipal madrileña como Juan José Moreno, exconcejal de Majadahonda, con 17 años y 2 meses; o Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón, con 14 años y 4 meses de condena en firme por la Gürtel, ambos del PP.

Esta lista podría alterarse en los próximos meses, ya que están pendientes de resolución firme casos como la última pieza de Púnica, en la que se solicitan 42 años de prisión para Francisco Granados; o el caso Pujol, en el que se piden 29 años para el primogénito del expresident de la Generalitat.

También el caso Kitchen, en el que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se enfrenta a hasta 15 años de prisión por el presunto uso de unidades de la Policía para frenar investigaciones que involucraban a miembros del PP.