Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Begoña Gómez EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a las 18:00 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen el pasaporte, después de que el pasado sábado abriese juicio contra ellas.

El magistrado emplaza a ambas para "notificarles y requerirles en legal forma y hacer entrega del pasaporte expedido a su nombre", y les insta a que comuniquen si "tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad", según una providencia a la que ha tenido acceso EFE.

De esta forma, Begoña Gómez y Cristina Álvarez deberán acudir la tarde del miércoles a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para entregar sus pasaportes. Lo harán una semana después de que asistiesen a la audiencia preliminar celebrada antes de que el magistrado abriese juicio contra ellas y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Al mismo tiempo que acordaba enviarlas a juicio con jurado popular, el juez Peinado acordó para Gómez y Álvarez como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

Para argumentar el por qué de esas medidas -adoptadas a petición de las acusaciones populares que dirige Hazte Oír-, el juez adujo un riesgo de fuga con el que podrían colaborar los escoltas de la esposa del presidente del Gobierno, miembros de la Policía Nacional.

Esta afirmación le ha granjeado numerosas críticas de sindicatos policiales y la "más enérgica queja" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha dirijido un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

Precisamente este lunes, la comisión permanente del CGPJ está reunida desde las 9:15 horas para estudiar la propuesta de su presidenta, Isabel Perelló, de abrir un expediente al juez.

En su auto del sábado, el juez Peinado acordó abrir juicio con jurado a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Envió también a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.