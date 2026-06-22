El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel por mordidas en contratos de mascarillas

José Luis Ábalos durante el juicio EFE

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Por unanimidad, los siete magistrados que juzgaron el caso imponen asimismo una pena de 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García -con un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio pero le suspenden la pena.

Esta suspensión, que implica que Aldama no entrará en prisión, está supeditada a que no cometa otro delito, a que presente un informe semestral de actividades y haga un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

La Sala considera en su sentencia a José Luis Ábalos y Koldo García responsables de delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.