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España

El CGPJ estudia este lunes si expedienta al juez Peinado por sus palabras sobre la Policía

Efe
22/06/2026 10:52
Consejo General del Poder Judicial 
EFE
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La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará a las 9:00 horas de este lunes una reunión en la que se estudiará un posible expediente sancionador al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La reunión se celebrará de manera presencial en la sede de este organismo, después de que, ayer, la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, plantease si estas afirmaciones motivan la apertura del expediente, en una reunión inicialmente convocada para ayer pero que se ha aplazado hasta hoy para posibilitar un debate.

Este expediente a Peinado se abriría por una falta grave de consideración respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, según han explicado a EFE fuentes jurídicas.

En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

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