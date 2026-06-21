El CGPJ estudiará este lunes si expedienta al juez Peinado por sus afirmaciones sobre la policía 

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez Archivo El Ideal Gallego

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiará este lunes si expedienta al juez Juan Carlos Peinado por sus afirmaciones en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que su escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha planteado este domingo abordar si esas menciones motivan la apertura de un expediente disciplinario a Peinado, en una reunión telemática de la Comisión Permanente que se había convocado para las 10.00 horas.

No obstante, con el fin de posibilitar un debate sobre la cuestión, Perelló ha decidido aplazar la votación hasta este lunes a las 9.00 horas en un encuentro presencial, han informado fuentes jurídicas.

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Las mencionadas fuentes apuntan que el expediente a Peinado se abriría por una "falta grave de consideración" respecto a los funcionarios de la Policía Judicial, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El sábado Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó como medidas cautelares la retirada de su pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.

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En el auto, el magistrado apunta que "no cabe duda" de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".

A raíz de este auto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, trasladó el sábado la "más enérgica queja" al CGPJ y solicitó la adopción de "las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".

En su escrito, Marlaska se quejó ante Perelló por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" por parte del juez Peinado con estas palabras, algo que el titular de Interior considera "un hecho de máxima gravedad".