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España

Muere otro de los menores rescatados este viernes en una playa de Tarragona

Un tercero permanece en estado crítico 

Efe
20/06/2026 12:32
Imagen de la playa de la Arrabassado de Tarragona donde este viernes fueron rescatados res menores
Imagen de la playa de la Arrabassado de Tarragona donde este viernes fueron rescatados tres menores
EFE
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Un menor de 13 años ha muerto en las últimas horas tras ser rescatado este viernes junto a otros dos en una playa de Tarragona, el segundo que fallece a consecuencia del accidente, mientras que un tercero permanece en estado crítico.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado este sábado en las redes sociales "con mucha tristeza" de la noticia de la muerte de este segundo menor a raíz del accidente en la tarde del viernes en la playa de l'Arrabassada de Tarragona.

Los dos fallecidos y el menor ingresado en el hospital Joan XXIII de Tarragona en estadio crítico no pudieron salir del agua mientras se bañaban cerca de una zona rocosa en la playa, donde ondeaba la bandera amarilla debido al oleaje.

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Según Protección Civil, los socorristas alertaron a los servicios de emergencia, sobre las 15.30 horas del viernes, de que seis jóvenes tenían problemas para salir del agua mientras se bañaban en la zona de la cueva del Gos.

Tres de los jóvenes lograron salir por sus propios medios, pero los otros tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencias.

De los tres rescatados, uno, de 12 años, no pudo ser reanimado por los sanitarios de los servicios de emergencias y los dos, de 13, fueron evacuados al hospital en estado crítico. En las últimas horas, ha fallecido también uno de ellos.

En su mensaje, el presidente Illa traslada su pésame a la familia y los amigos de las víctimas y agradece el trabajo en este accidente de los profesionales del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y del hospital Joan XXIII.  

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