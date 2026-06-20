El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

Begoña Gómez participa en un acto institucional junto a pedro Sánchez EFE

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le ha prohibido salir del territorio nacional y le ha estipulado una comparecencia quincenal en el juzgado.

El magistrado ha tomado esta decisión en un auto difundido este sábado, tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares por riesgo de fuga.

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En concreto, Peinado envía a juicio a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Por los mismos delitos envía a juicio igualmente a su asesora Cristina Álvarez. También al empresario Juan Carlos Barrabés, pero solo por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Moncloa responde

Fuentes del palacio de la Moncloa han informado de que la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez y enviarla a juicio constata la persecución, la obsesión y la desproporción de este magistrado.

Las fuentes consultadas por EFE han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y sólo atiende a motivos políticos.

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El PSOE reafirma su inocencia

El PSOE ha reafirmado este sábado que Begoña Gómez "es inocente" y que está siendo "perseguida judicialmente" tras conocer que el juez de instrucción Juan Carlos Peinado ha abierto juicio contra ella y ha ordenado que se le retire el pasaporte.

En una publicación en la cuenta del partido en X, el PSOE ha señalado que la esposa del presidente del Gobierno "lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente", por lo que "lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene".

Además, su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha señalado en otra publicación: "Una decisión desmedida y desproporcionada. A la altura de un proceso político escandaloso contra una persona inocente".

Óscar Puente, ministro de Transportes, ha indicado, por su parte, que en el auto "se llega a afirmar que puede ser la propia policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse", en mayúsculas y entre signos de exclamación, para añadir: "Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ".