El PSOE reafirma una "confianza máxima" en que Zapatero dará todas las explicaciones

José Luis Rodríguez Zapatero EFE

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reafirmado este viernes que mantienen una "confianza máxima" en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en que cuando dé "todas las explicaciones" sobre los hechos por los que ha sido imputado "la verdad saldrá a la luz".

Mínguez lo ha dicho en una entrevista en La Hora de TVE dos días después de que el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional tomara declaración a Zapatero como investigado y el día siguiente de que imputara también a sus dos hijas y a su secretaria.

La portavoz del PSOE ha dicho que Zapatero "dará todas las explicaciones", porque él "siempre ha dado la cara" y porque los socialistas son "muy transparentes".

Preguntada en concreto por las joyas halladas en una caja fuerte, ha insistido: "Vamos a esperar, por favor, a las explicaciones que él mismo va a dar".

Ha lamentado el "linchamiento" al que está siendo sometido por quienes no respetan la presunción de inocencia, así como que los tiempos de la Justicia sean "más rápidos" cuando afectan a la izquierda que a la derecha, en una "doble vara de medir".

Una doble vara de medir que ve también respecto a las filtraciones, pues "unas se investigan y otras no", ha dicho, con el ejemplo de la condena a Álvaro García Ortiz cuando era fiscal general.

Sobre la posibilidad de que el PSOE se querelle contra su exmilitante Leire Díez, no lo ha descartado, pero ha señalado que es "una causa muy embrionaria".

"No tenemos ningún miedo", ha respondido sobre lo manifestado por Díez de que está callando mucho que sabe, por si pudiera ser entendido como una advertencia.

En ese sentido, ha señalado la transparencia del PSOE: "Cuando la UCO entra por la puerta lo que encuentra es información, colaboración con la Justicia, a diferencia del PP que destruía los discos duros".

Ha negado que esa respuesta sea una muestra de "y tú más", sino un "ejercicio de comparación", ya que por su hoja de servicios en los tribunales, el PP no puede dar lecciones.

En cuanto a la apertura de Pedro Sánchez a una convocatoria electoral si fracasan los presupuestos de 2027, se ha limitado a recordar que su tramitación arrancará el martes con el cuadro macroeconómico.

"Si Feijóo no plantea una moción de censura demuestra su debilidad", ha añadido.

En otra entrevista este viernes, en Las Mañanas de RNE, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, preguntada por el informe de la UCO sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado que "no solo está trabajando por un modelo de privatización", sino también por un sistema de "negocio familiar" en el que su novio "facturaba millonadas".

A diferencia de su visión respecto a las diversas investigaciones contra el PSOE, Torró cree que para este caso sí que existen "menudos indicios", por lo que le "sorprende" no ver "ni una línea" sobre el asunto en "algunos medios de comunicación".