Zapatero niega ante el juez liderar ninguna trama y se presenta como un consultor internacional

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado de plano ante el juez liderar ninguna trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, y ha sostenido que únicamente hizo trabajos de consultoría para la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez.

En la primera declaración de un expresidente del Gobierno como imputado, Zapatero ha respondido durante casi tres horas, sobre todo a preguntas del juez Calama, quien ha decidido no imponerle medidas cautelares, tras solicitar la Fiscalía y varias acusaciones populares, entre ellas el PP, que le quitara el pasaporte; mientras otras cuatro acusaciones pidieron prisión provisional.

Su declaración ha consistido, según las fuentes, en negar las principales tesis de la investigación: ha rechazado haber influido en ninguna administración o funcionario público para que Plus Ultra recibiese el préstamo público de 53 millones de euros en 2021, y ha sostenido que los 490.780 euros que el juez atribuye a comisiones es el pago de trabajos de consultoría para Análisis Relevante.

Su contrato con esta empresa, propiedad de su amigo y también investigado Julio Martínez Martínez, era verbal, explican las fuentes.

Según su relato, Zapatero actuaba como consultor experto en asuntos internacionales, sobre todo acerca de países de Latinoamérica y, además de elaborar informes, mantenía reuniones con clientes a los que asesoraba sobre este continente y acerca de inversiones, gracias a su conocimiento de política internacional, una labor que también desempeñaba para la empresa Inteligencia Prospectiva.

El expresidente ha explicado que su amigo Julio Martínez montó hace tiempo su consultora, que contaba con clientes finales que le encargaban trabajos, mientras que sus hijas, cuya empresa What the Fav ingresó 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante, se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño.

Respecto a Plus Ultra, ha apuntado que no ha tenido contacto con nadie de la aerolínea y que al único al que ha conocido, en 2024, es al actual presidente de la compañía Julio Martínez Sola, también investigado.

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Se ha desvinculado así Zapatero del préstamo público recibido por esta empresa en 2021.

Por otra parte, Zapatero ha dicho que no ha tenido jamás una sociedad en Dubái ni fuera de España, ha negado haber dado instrucciones para crear una y ha dicho que no recuerda una comida en la que el juez sospecha que Julio Martínez pudo recibir la orden de abrir una compañía en Emiratos Árabes para ocultar, supuestamente, una comisión del 1 % del "rescate público" de Plus Ultra.

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Al expresidente, sobre el que también hay sospechas respecto a su posible influencia en negocios de petróleo en Venezuela o en operaciones internacionales de oro o divisas, le han hecho además alguna pregunta sobre un empresario interesado en comprar crudo y ha dicho al respecto que no sabía nada.

Zapatero ha negado así los principales indicios en su contra en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

Un asunto, este último, sobre el que de momento ha guardado silencio y ha prometido hablar en unos días.