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España

Pedro Sánchez un nuevo decreto anticrisis

Otr Press
17/06/2026 15:34
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso
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EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con medidas de ayudas fiscales y económicas por la consecuencia del conflicto internacional derivado de la guerra entre Irán e Israel.

En su anuncio, Sánchez ha mencionado la fecha del 29 de junio, lunes, pero lo habitual es que el Consejo de Ministros se reúna los martes, día 30, que es cuando caducan algunas de las ayudas fiscales aprobadas en el anterior decreto ley.

Según ha explicado, será "un nuevo real decreto ley de protección a tejido productivo y también a la ciudadanía de nuestro país", que estará pendiente del recorrido del anuncio de nuevo alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Ese conflicto internacional provocó que el pasado marzo el Gobierno aprobara un decreto ley con ayudas fiscales para paliar las consecuencias que tuvo especialmente sobre los precios energéticos. Sin embargo, algunas de esas medidas como la rebaja del IVA a la electricidad o la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decayeron este mes de junio.

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El Gobierno ha estado monitorizando la situación para decidir la aprobación de nuevas medidas y en la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha dicho que el Gobierno ya está hablando con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios y espera que esta vez se sume el PP para garantizar su aprobación.

Como todo decreto ley, el texto se aprobará primero en Consejo de Ministros y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después tendrá un plazo de treinta días para ir al Congreso, que tendrá que decidir si lo convalida o lo deroga.

Durante la sesión de control el jefe del Ejecutivo ha querido destacar que los efectos del decreto ley aprobado en marzo, para el que se desplegaron 5.000 millones de euros, han sido "francamente positivos" en lo que se refiere a la protección de hogares y empresas.

Sánchez ha subrayado que el paquete desplegado en marzo consiguió contener la inflación y ha permitido "consolidar" el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto de fuertes subidas de los precios energéticos y se ha ayudado a sectores afectados como la agricultura o la industria electrointensiva.

En concreto, el presidente ha señalado que gracias a ese decreto los agricultores han podido acceder a 500 millones de euros para comprar fertilizantes y por tanto "salvar" la época de cosecha y la factura de electricidad de la electrointensiva se ha rebajado un 14%.

Por último, Sánchez ha insistido en que el Gobierno mantendrá conversaciones con los grupos parlamentarios para conseguir aprobar el nuevo decreto ley del 29 de junio, que eso sí se enmarcará en un escenario "diferente" con el alto al fuego pactado entre Estados Unidos e Irán.

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