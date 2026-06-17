Feijóo tacha de "cobarde" a Sánchez por impedir que el Congreso vote adelantar elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado este miércoles de "cobarde" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le ha acusado de tener miedo al Parlamento y querer amordarzarlo, por no permitir que se vote en el Congreso una iniciativa en la que se pedía el adelanto de las elecciones generales.

Feijóo ha lanzado ese reproche a Sánchez en el cara a cara que han mantenido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en el que tras las críticas del presidente del PP por ese asunto y por los casos de corrupción que afectan al PSOE, el jefe del Ejecutivo ha contraatacado con los casos de corrupción del Partido Popular.

Un enfrentamiento dialéctico el día después de que la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, frenara dos enmiendas similares de PP y Junts a una moción del grupo popular para instar al Gobierno a convocar elecciones.

A ello se ha referido Feijóo en su intervención para reivindicar el derecho a votar esa iniciativa sobre la continuidad de la legislatura.

"Usted es su cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, sólo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha proseguido.

Tras afirmar que pasará a la historia como el presidente del Gobierno con más sospechas de corrupción de la democracia, ha recordado el juicio a su esposa, Begoña Gómez, y la comparecencia este miércoles ante la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

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Una persona que ha recordado que está acusada de seis graves delitos de corrupción, cuando iba "del Gandhi español" y era el "faro moral" de Sánchez.

Feijóo ha pedido al jefe del Gobierno que aclare si sigue dándole su apoyo o a partir de ahora dirá que actuaba por su cuenta, ya que cree que el guión del PSOE es el siempre el mismo.

Para Feijóo, los argumentarios de Sánchez son "cada día más ridículos" y ya se va entendiendo por qué no se han querellado contra "Antoñita la Fantástica", en alusión a la exmilitante socialista Leire Díez después de que así la denominara la ministra Diana Morant.

No emprender actuaciones contra Díez lo interpreta como la prueba de que seguía "al dedillo" las órdenes del presidente del Gobierno.

Tras esa retahíla de acusaciones, Sánchez, ha dicho que cuando se celebren las elecciones la pregunta es qué país va a haber, si mejor o peor que en 2018, y la respuesta ha asegurado que "indiscutiblemente", es uno mejor.

Ha añadido que no deja de sorprenderle la atalaya moral desde la que Feijóo se convierte en "un Torquemada de la vida" habiendo sido designado presidente del PP "para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B".

Ha añadido que la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que hay en el Congreso en las que el PP hace una "oposición destructiva" y vota sistemáticamente contra todo lo que beneficia a los ciudadanos.

Medidas como el real decreto que ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará en la última semana de junio para proteger el tejido productivo y a la ciudadanía ante el recorrido del alto el fuego con Irán anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Esperemos ver que votan ustedes", ha emplazado Sánchez a Feijóo, al que ha pedido aportar soluciones y propuestas.