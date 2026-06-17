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España

El juez rechaza retirar el pasaporte o imponer ninguna medida cautelar a Zapatero

Efe
17/06/2026 15:05
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i), llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional 
EFE
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El juez José Luis Calama ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirar el pasaporte al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien no ha impuesto ninguna medida cautelar tras declarar como investigado en el caso Plus Ultra.

Calama admite que su declaración no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra, si bien tiene en cuenta que el exlíder socialista es una persona de pública notoriedad, una circunstancia "que dificulta de manera evidente" que pueda huir de la justicia.

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No ha atendido así el juez a ninguna de las peticiones que le han formulado las acusaciones tras oír la versión del expresidente del Gobierno, que sólo ha contestado a las minuciosas preguntas del magistrado y de su abogado.

La Fiscalía y las acusaciones populares de PP y Ciudadanos habían solicitado la retirada del pasaporte -incluido el diplomático-, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado para Zapatero, mientras que otras cuatro acusaciones -Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum- pedían el ingreso en prisión provisional del exjefe del Ejecutivo. 

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