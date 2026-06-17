Zapatero niega ante el juez de la Audiencia Nacional que influyese para favorecer a Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

El expresidente del Gobierno ha comenzado a declarar a las 9:.2 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del juez hasta las 11.00, cuando se ha celebrado un receso tras el cual continuará la declaración ante el magistrado de Zapatero por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

Cientos de periodistas han aguardado apostados detrás de las vallas que bordean el recinto de la sede de la Audiencia Nacional la llegada del primer expresidente del Gobierno en España en tener que declarar como imputado en un ambiente amenizado también por un cuarteto de cuerda y consignas desde un megáfono.

Un día histórico aderezado también por la expectación mediática -con las entradas de los reporteros en sus respectivos programas narrando el momento- y la férrea vigilancia policial alrededor del tribunal y la mítica calle de Génova, en la que cada pocos minutos asoma una camioneta de la asociación Hazte Oír, acusación popular en la causa Plus Ultra por la que Zapatero viene a declarar.

El vehículo de la asociación circula con una pantalla en la que aparece el expresidente con su característico gesto del dedo curvado en la ceja y un dibujo de un avión de Plus Ultra arrojando billetes, haciendo alusión al "rescate" de 53 millones de euros, y que después cambia a otra imagen en la que figura también Zapatero junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y esta frase: No es fango, es corrupción.

El juez investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina Más información

Una tensa expectación, primero por su entrada a declarar y ahora por su salida, que contrasta con la relajante música de un cuarteto de cuerda y flauta travesera que se ha instalado en el parque de Villa de París en el que se ubican las instalaciones de la Audiencia Nacional.

Durante la espera del vehículo que ha dejado en la puerta de entrada al tribunal a José Luis Rodríguez Zapatero también se podían escuchar consignas contra el expresidente vertidas desde un megáfono tales como "la ley es para todos, se acaban vuestros chollos" y "paso a la Justicia, fin de la codicia".

Zapatero entra en la Audiencia Nacional EFE

El expresidente llegó a las 08.49 horas a una sede judicial blindada por un fuerte despliegue policial.

Zapatero declara como imputado en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas de 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía.

A la espera de saber si declara sobre estas joyas, tras pedir sin éxito suspender esta parte de su declaración, Zapatero deberá disipar las sospechas del juez, que le sitúa en el "vértice" de una trama de influencias, para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente Plus Ultra.

Antes de su declaración, Luis Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa -una de las acusaciones populares-, ha tachado, en declaraciones a los medios, de "histórico" este miércoles, en el que "España no puede permitirse la posibilidad de tener otro (Carles) Puigdemont", razón por la cual ha instado al PP -que coordina a las acusaciones populares- que solicite prisión provisional para el expresidente ante el riesgo de fuga.

El PP es la única acusación popular que puede asistir a la declaración, en la que, como investigado, Zapatero tiene derecho a no prestar declaración, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, y a no declarar contra sí mismo. Al ser imputado, aseguró que ejercerá su defensa "con toda la firmeza y convicción".