La directora de la Guardia Civil dice que "jamás, nunca" ha participado en "ninguna trama" contra la UCO

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece, a petición del PP, ante la comisión de Interior, este martes en el Senado EFE

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha asegurado este martes que "jamás, nunca" ha participado "en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)" ni contra su unidad contra la delincuencia económica ni contra ningún agente del cuerpo, "ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie".

Así lo ha sostenido en su comparecencia ante la comisión de Interior del Senado, tras las revelaciones del sumario del caso Leire y los contactos que mantuvo con la exmilitante socialista investigada, y que ha arrancado a las 16.00 horas de este martes.

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"No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña de desprestigio contra la Unidad Central Operativa", ha dejado claro Mercedes González al inicio de su comparecencia.

También ha asegurado que nunca ha tomado "ninguna medida contra ningún agente" de la Guardia Civil como "elemento de presión para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno, ni a nadie".