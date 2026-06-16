El PSOE aporta al juez un burofax en el que comunica al abogado de Cerdán que no le pagaría las facturas señaladas por la UCO

La secretario de Organización del PSOE, Rebeca Torró, durante un evento en Madrid EFE

El PSOE entregó al juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, un burofax por el que se comunicaba al abogado investigado en la causa Jacobo Teijelo -letrado del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán- que "no se iba a proceder al pago" de dos facturas de las que sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas remarcan que se tomó la decisión de no pagarlas "por no constar a la organización, la naturaleza, contenido ni beneficiario" de los servicios prestados.

La UCO señaló que Teijelo aportó el pasado 28 de mayo por correo electrónico, tras el requerimiento de información, dos facturas adicionales -de 26.500 euros cada una- de las que "no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE".

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"El concepto de las facturas apuntaría a la continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo. No obstante, como se ha indicado, tales facturas, a diferencia de las anteriores, no se encontrarían recogidas en la contabilidad aportada por el PSOE", indicaron en uno de sus informes.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, publicó en su cuenta de la red social 'X' el burofax, sosteniendo que "dichos pagos no figuran en la contabilidad del partido porque nunca se realizaron" y que las facturas "fueron devueltas". "En el PSOE no hay caja B", incidió.

Así, el documento, fechado el 17 de junio de 2025, señala: "Como quiera que no nos constan los servicios prestados a esta organización, su naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos, no podemos atender al pago de dichas facturas".

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Y añade que, al ser abogado de Santos Cerdán, investigado en esta causa y en el 'caso Koldo', "debe entenderse resuelta cualquier relación de prestación de servicios" entre el partido y el abogado "por incompatibilidad sobrevenida".

Villarejo pide personarse como perjudicado

En el marco de esta causa, el comisario jubilado José Manuel Villarejo pidió al juez Pedraz que le permita personarse como perjudicado por la "cloaca del PSOE".

Lo hizo a través de un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, en el que denuncia "la obsesiva actividad de dicho grupo, que actuaba a modo parapolicial, para alterar las causas judiciales de su interés", entre ellas -sostiene- la que afecta a Villarejo, el 'caso Tándem', donde se investigan sus negocios privados.

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"El manoseo y mercadeo de este grupo sobre causas judiciales lo han venido realizado desde principios de 2018 con total y absoluta impunidad, por parte de los integrantes de la que han denominado cloaca del PSOE", agrega.

La pasada semana, Villarejo aseguró que espera que el juez que instruye el 'caso Leire Díez' en la Audiencia Nacional le llame a declarar, al igual que ha citado a su abogado, Antonio García Cabrera, en calidad de testigo el próximo 8 de julio.

"Yo espero que me cite. El dato objetivo es que durante todos estos años estas supuestas cloacas han ido contra mí, han ido a destruirme", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación antes de comparecer como acusado en el juicio de la 'Operación Kitchen'.