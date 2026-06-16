El juez rechaza la petición de Zapatero para no declarar este miércoles sobre las joyas

Algunas de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de no ser interrogado mañana, miércoles, acerca de las joyas halladas en el registro de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros y por las que se le ha abierto una pieza separada.

El expresidente del Gobierno solicitó suspender su declaración en lo referido a esta pieza separada, en la que está investigado por un presunto delito fiscal y otro de contrabando, y declarar únicamente acerca de la pieza principal, donde se investiga si el exlíder del PSOE pudo liderar una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

El juez que le investiga ha rechazado su petición, al considerar que la citación no supone una "merma real" en el derecho de defensa del expresidente porque los hechos sobre los que versa dicha declaración son los mismos que ya constan en la pieza principal, y la separada, sobre las joyas, no introduce hechos nuevos ni sorpresivos "que exijan un tiempo adicional de preparación".

Considera este magistrado que el hecho que justifica la apertura de una pieza separada es la intervención de las joyas y su posible repercusión tributaria, una intervención que tuvo lugar en el registro de la oficina de Zapatero el pasado 19 de mayo y que desde entonces consta en las actuaciones y es conocido por la defensa del expresidente.