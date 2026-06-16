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España

El Gobierno cree que "no se entendería" que se retirara el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente

Así lo ha reclamado la acusación popular al juez Peinado

Europa Press
16/06/2026 16:59
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez
Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez
EFE
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El Gobierno cree que "no se entendería" que se procediera a retirar el pasaporte a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tal y como ha reclamado la acusación popular al juez que lleva el caso contra ella, Juan Carlos Peinado.

"Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno de España", incidió la ministra portavoz, Elma Saiz, al ser preguntada por esta petición, subrayando que "es una medida que no se entendería".

Las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír mantuvieron este lunes la petición de retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecencias quincenales en el juzgado para Begoña Gómez, así como que no pueda disponer de las participaciones de su sociedad o de las marcas asociadas a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Begoña Gómez participa en unacto institucional junto a pedro Sánchez

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Así lo trasladaron fuentes jurídicas a Europa Press tras la audiencia preliminar y la vistilla de medidas cautelares celebrada este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) a la que estaba citada Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, todos investigados en el 'caso Begoña Gómez'.

Tras más de tres horas de audiencia preliminar, el juez Peinado, que propone juzgar con jurado popular a Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca, no ha resuelto las medidas cautelares planteadas por las acusaciones, que han quedado pendientes. De esta forma, el magistrado deberá resolverlas en los próximos días.

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