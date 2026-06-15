La UCO halla un escrito en poder de Cerdán en el que Leire Díez da cuenta de sus maniobras

Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdan EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado entre los efectos intervenidos al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la sede del partido en Ferraz un documento, cuya autoría correspondería a Leire Díez, en el que esta le da cuenta de sus maniobras para desbaratar investigaciones judiciales que afectan al partido o al presidente del Gobierno.

Se trata de un documento que fue encontrado en su momento en un ordenador portátil de Leire Díez, titulado Incumplimientos, que ha aparecido también en uno de los dispositivos intervenidos en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo y que habían pertenecido a Cerdán, según explica la UCO en un nuevo informe remitido al juzgado de Santiago Pedraz, que investiga esta causa, y al que ha tenido acceso EFE.

Captura de uno de los documentos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz EFE

"El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a Leire, se encontrase en poder de Santos, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas por Leire; Villarejo, el ex Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez Vázquez y, como se verá más adelante, a la Magistrada Beatriz Biedma Rojano (a través de la referencia a WS SÁENZ DE TEJADA)", observa la UCO.

Beatriz Biedma es la instructora de la causa por la que recientemente ha sido juzgado en Badajoz David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El documento en cuestión -prosigue la UCO- recoge también referencias al fiscal José Grinda, o al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quienes la trama de Leire Díez también trató de desacreditar.

En lo que respecta al excomisario José Villarejo, el texto relata lo que parece el intento frustrado de poner a su abogado Antonio José García Cabrera en contacto con el fiscal Anticorrupción Óscar Rivas.

"Esto indicaría que Santos recibiría novedades de las actividades de Leire a este respecto", subraya el informe.