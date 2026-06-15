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España

La UCO halla un escrito en poder de Cerdán en el que Leire Díez da cuenta de sus maniobras

Efe
15/06/2026 13:38
MILAGRO (NAVARRA), 27/05/2026.- Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdan en la localidad navarra de Milagro con maletas y cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda. Diez minutos después, ha salido Cerdán de la casa, una vivienda adosada, en su propio coche.Este registro se enmarca en la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales. EFE/ Villar López
Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil salen a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdan
EFE
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado entre los efectos intervenidos al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la sede del partido en Ferraz un documento, cuya autoría correspondería a Leire Díez, en el que esta le da cuenta de sus maniobras para desbaratar investigaciones judiciales que afectan al partido o al presidente del Gobierno.

Se trata de un documento que fue encontrado en su momento en un ordenador portátil de Leire Díez, titulado Incumplimientos, que ha aparecido también en uno de los dispositivos intervenidos en la sede del PSOE el pasado 27 de mayo y que habían pertenecido a Cerdán, según explica la UCO en un nuevo informe remitido al juzgado de Santiago Pedraz, que investiga esta causa, y al que ha tenido acceso EFE.

MADRID, 05/06/2026.- Captura de uno de los documentos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, que incorpora una libreta azul que la UCO atribuye a Leire Díez llena de anotaciones, algo desordenadas y muchas veces sin fechas atribuidas, y referencias a reuniones, "asuntos abiertos" o "cosas pendientes". En sus primeras páginas, y bajo el epígrafe "antecedentes", se hace alusión al 24 de noviembre de 2021 y a una reunión en la que estarían presentes, entre otros, los exdirigentes socialistas Elena Valenciano y Gaspar Zarrías, Leire Díez y el empresario e imputado Javier Pérez Dolset, y a la que, según la anotación, iba a acudir el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. EFE -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Captura de uno de los documentos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz
EFE

"El hecho de que este documento, cuya autoría correspondería a Leire, se encontrase en poder de Santos, pone de manifiesto la dación de cuentas efectuada por parte de Leire, considerándose relevante que en este documento se haga alusión a muchas de las líneas de actuación desarrolladas por Leire; Villarejo, el ex Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez Vázquez y, como se verá más adelante, a la Magistrada Beatriz Biedma Rojano (a través de la referencia a WS SÁENZ DE TEJADA)", observa la UCO.

Beatriz Biedma es la instructora de la causa por la que recientemente ha sido juzgado en Badajoz David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El documento en cuestión -prosigue la UCO- recoge también referencias al fiscal José Grinda, o al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a quienes la trama de Leire Díez también trató de desacreditar.

En lo que respecta al excomisario José Villarejo, el texto relata lo que parece el intento frustrado de poner a su abogado Antonio José García Cabrera en contacto con el fiscal Anticorrupción Óscar Rivas.

"Esto indicaría que Santos recibiría novedades de las actividades de Leire a este respecto", subraya el informe.

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