La declaración de Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra marca la semana política

Zapatero participa en un acto del PSOE EFE

La semana política estará marcada por la declaración ante el juez del caso Plus Ultra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo testimonio será relevante tanto para el PSOE como para la oposición, que llevará de nuevo al Congreso este asunto junto al resto de causas judiciales que afectan al Ejecutivo.

La comparecencia de Zapatero como investigado -el 17 y 18 de junio- se produce además después de que el juez haya ampliado la investigación al expresidente a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

"¿Cuánto tiempo va a mantener esta situación de degradación política?", preguntará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el miércoles en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso, justo a la misma hora a la que Zapatero ha sido convocado por el juez José Luis Calama.

A Sánchez también le preguntarán la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, por cómo va a abordar el debate de los presupuestos generales del Estado ,y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien le interrogará sobre los "planes del Gobierno a partir de ahora".

Además del caso Zapatero y de las indagaciones en torno al caso Leire, por su impacto en la familia socialista, en esta sesión Sánchez deberá afrontar las novedades que pueda deparar la citación judicial el lunes de su esposa, Begoña Gómez, en una audiencia previa al posible juicio en su contra por cuatro posible delitos.

Feijóo pide al PP no desviar el foco del "carrusel" judicial de Sánchez y Zapatero para retratarles como "la mafia" Más información

El juez investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina Más información

Sin pleno en el Senado, el del Congreso convalidará el jueves el decreto ley que aprobó el Gobierno para transferir hasta 170.000 millones de euros a las comunidades autónomas y debatirá la aprobación del Tratado de Amistad entre España y Francia que el PP había recurrido al Tribunal Constitucional.

En el Senado, el PP ha citado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que expliquen en comisión lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Peramato estará el viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia; y tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior.

Los populares quieren que dé explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, tras conocerse el informe de la UCO para la instrucción en la Audiencia Nacional según el cual ambas se reunieron tres veces entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Mientras tanto, en el partido Movimiento Sumar continúan las negociaciones para una candidatura de unidad que renueve la dirección de cara a la asamblea extraordinaria convocada para el próximo 11 de julio y con el objetivo de frenar la crisis interna y el goteo de renuncias de dirigentes.