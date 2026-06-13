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España

Ione Belarra anuncia que será la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid

La líder morada, que nació en Navarra, aspira a dar la batalla contra Isabel Díaz Ayuso

Efe
13/06/2026 16:48
Belarra anuncia su intención de encabezar la lista de Podemos en Madrid
Belarra anuncia su intención de encabezar la lista de Podemos en Madrid
EFE
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que será la próxima candidata de su partido en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. “Creo que es lo hay que hacer, dar la pelea con toda la fuerza y la determinación. Será un placer torcer el brazo a esa mala persona que es la señora Ayuso”, ha dicho Belarra entre gritos de “¡Sí se puede!” 

Belarra ha hecho este anuncio en las jornadas Primavera de Esperanza, organizadas por su partido en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. “Con toda la humildad y toda la determinación, dispuesta a pelear por el futuro de mis hijos y mis hijas, he decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid”. 

“Soy navarra y vallecana de adopción, a mucha honra, vine a Madrid a estudiar” y “agradezco a Madrid que me acogiera con los brazos abiertos, nunca voy a dejar de sentirme navarra, pero también de ser vallecana”, ha expresado. 

“Me come la rabia porque esta ciudad y esta comunidad son mucho mejores que la mierda de gobernantes que tenemos. Todo el mundo se ha rendido, el PSOE no pone más que candidatos de cuarta, están peleándose por no venir a Madrid. Mónica García dice cosas que están bien, pero unos y otros han renunciado a ganarle a la señora Ayuso”, ha señalado.

“Necesitamos una alternativa a ese corazón de la derecha de este país, al corazón del poder” que representa Ayuso, más que Vox o Feijóo. “En Madrid se va a dar una batalla central para el futuro de este país. Y no me resigno a dar a luz en un hospital público donde el personal da lo mejor, pero están saturados, o a ver a las profes de mis hijas con la camiseta verde, porque Ayuso solo beneficia a la privada, ni a que el transporte público solo se refuerce cuando viene el Papa o que no se pueda pagar la vivienda”, ha explicado. “Nos merecemos un buen Gobierno”, ha concluido entre aplausos.

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