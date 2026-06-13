Feijóo dice que el "epitafio" de Sánchez es "P.S., las siglas de un fariseo que no cumplió"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene este sábado en la tradicional Romería de O Pino, en A Coruña, junto al presidente del PPdeG, Alfonso Rueda EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado en la romería del partido en O Pino (A Coruña) que el "epitafio político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está escrito y es "señor P.S, las siglas de un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

España tendrá un "cambio", sin la garantía todavía de saber cuándo será la nueva cita electoral, porque depende de alguien que "tiene las manos manchadas", pero cuando llegue sucederá así y a renglón seguido todo "se hará bien, de arriba abajo, de principio a fin".

Por tanto, ha vaticinado Feijóo, se pondrá fin a "la cloaca que ha manchado la Fiscalía, la Guardia Civil y ha manchado todo, porque Pedro Sánchez es realmente el que maneja la gran cloaca de la política española".

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"Los que venían a limpiar -ha agregado- han gobernado como una organización criminal. Lo dicen los sumarios".

Por eso ha comprometido el presidente de los populares la "regeneración política, institucional y moral de la política española", en suma, "una limpieza total, completa, porque lo han podrido todo, no ha faltado nada, no ha faltado nadie en esta podredumbre" la cual percibe que "se supera capítulo a capítulo".

Núñez Feijóo ha clausurado este encuentro celebrado en un contexto de plena ofensiva política del PP para pedir comicios anticipados por las investigaciones judiciales que afectan al PSOE.

Rueda compromete esfuerzo para que Galicia siga con "estabilidad" entre "tanto disparate"

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dicho este sábado en la romería del PP de A Coruña en O Pino que seguirá trabajando para que Galicia mantenga su "estabilidad" entre "tanto disparate, entre tanta locura, entre tanta noticia que nos avergüenza y que nos hace bajar la cabeza".

En este encuentro en un día con altas temperaturas, ha indicado que "esto se tiene que acabar cuanto antes" y ha urgido a demostrar la "enorme ventaja" de tener en España un presidente gallego que ha "aguantado lo que probablemente muchas personas no aguantarían".

"Eso tiene muchísimo mérito y nosotros no le podemos fallar", ha expresado Rueda, y le ha dicho a su antecesor en Galicia que "España necesita limpieza, España necesita decencia, España necesita dirección y España necesita por encima de todo sentido común (sentidiño)".

"No podemos estar avergonzados todos los días. Presidente (Feijóo), te conocemos muy bien, te queremos, te admiramos", ha expresado con una camisa azul desabrochada, y ha añadido que en Madrid "no hay nadie al timón".

Por último, ha comentado que no sabe el "límite de resistencia" de Sánchez pero cuando toque (la cita electoral) pues sí hay la garantía de que "aquí estaremos preparados".