La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró durante una rueda de prensa en el Senado el pasado 3 de junio, que el Gobierno lleva “ocho años sin presupuestos”, aunque es falso. En concreto, la política dijo: “En cuanto a la financiación autonómica, es que es una broma muy pesada, lo que ofrece el Ministerio o el ministro de Hacienda. 8 años sin presupuestos, 8 años. Y ahora pretenden hablar de nuevo de financiación autonómica […] (sic).” Aquí se pueden escuchar sus palabras [minuto 17:30].

No obstante, esto es falso. El Gobierno no acumula ocho años sin aprobar los presupuestos, como dice Alicia García (PP). Los últimos presupuestos que aprobó son los de 2023.

El Gobierno no lleva ocho años sin aprobar los presupuestos

Los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno fueron los de 2023, presentados en octubre de 2022, como recoge la nota de prensa de La Moncloa, y aprobados a finales de ese mismo año. En julio de 2023 se celebraron elecciones generales, y no se llegaron a tramitar a tiempo unas nuevas cuentas para el ejercicio siguiente. Como consecuencia, los presupuestos de 2023 se prorrogaron automáticamente para 2024.

Aunque el Ejecutivo tenía la intención de presentar unos presupuestos propios para 2024 durante el primer trimestre, la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña en marzo de ese año paralizó el proceso. Esta situación de bloqueo se repitió en 2025 y, por el momento, en este 2026 tampoco se ha presentado ningún proyecto en el Congreso. Por tanto, tal y como informa la página web del Ministerio de Hacienda, las cuentas de 2023 acumulan ya su tercera prórroga consecutiva y siguen vigentes los presupuestos de 2023, informan en la página web de Hacienda.

Desde INFOVERITAS hemos contactado con el PP para que nos explique este dato, pero, a fecha de publicación de este artículo, todavía no hemos obtenido respuesta.

INFOVERITAS verifica que…

El Gobierno no acumula ocho años sin aprobar presupuestos, como dice Alicia García (PP). La cifra real es de cuatro años.