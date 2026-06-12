El juez investiga a Zapatero por delito fiscal y contrabando por las joyas de su oficina

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero EFE

El juez del caso Plus Ultra ha ampliado la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

Al presunto tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra para que consiguiese el préstamo público de 53 millones de euros en 2021, el magistrado suma estos nuevos dos delitos que investigará en una pieza separada del procedimiento principal.

Una imputación que llega unos días antes de que el ex secretario general del PSOE declare como investigado -el 17 y 18 de junio- en la Audiencia Nacional en una comparecencia que ahora también se centrará en las piezas de joyería que la UDEF halló en una caja fuerte de su oficina el 19 de mayo.

Joyas que él atribuyó a una herencia de su suegra y su madre y que una tasación preliminar encargada por el juez ha valorado en algo más de 1,3 millones de euros.

Eran más de sesenta piezas de joyería: múltiples collares, con distintas piedras azules, granates, blancas o verdes; pulseras plateadas y brazaletes dorados; conjuntos de collares, pendientes y sortijas, un collar dorado con placa “José Luis R.Z”, un alfiler nacarado o una cruz.

También había relojes, uno dorado de marca Krono con inscripción "tus compañeros", un reloj Lorenz Theatre, dos plateados de Certina o uno dorado de Pierre Balmain, entre otros.

El juez Calama afirma que "en estos momentos" el origen de las joyas halladas "no está justificado", y explica que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, sin trazabilidad fiscal sobre su adquisición, es un "indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante".

La adquisición de joyas de este valor genera obligaciones fiscales -señala el juez- y no acreditar su origen podría facultar a Hacienda a imputar una ganancia patrimonial no justificada de Zapatero.

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La inexistencia de tributación por estas joyas "permite inferir", para el juez, "la posible existencia de una cuota defraudada superior" a los 120.000 euros, cifra a partir de la cual habría delito fiscal.

Y respecto al de contrabando, dice el juez que la circulación en España de joyas por 1,3 millones de euros, "sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación" es indicio de que estas podrían haber entrado a "territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

La ausencia de documentación aduanera "impide descartar" que las joyas -que superan "ampliamente" el "umbral" de 150.000 euros del delito de contrabando- hayan entrado a España al margen de los procedimientos de control, explica el juez, antes de afirmar que "la posesión de bienes de lujo sin trazabilidad aduanera" es indicio suficiente para investigar, pues revela "una posible importación clandestina".

Por eso, cree Calama que Zapatero tiene "la ocasión procesal adecuada para ofrecer las explicaciones que estime pertinentes y aportar la documentación que pudiera disipar la indiciaria ilicitud de la posesión" de estas joyas y "neutralizar" los indicios en su contra.

La razón por la que investigará lo relacionado con las joyas en una pieza separada reside en la necesidad de evitar la innecesaria complejidad y la denominada "elefantiasis procesal".

Los hechos relativos a la intervención de las joyas tienen, en opinión del juez, "naturaleza, estructura y posibles responsables distintos de los investigados en la causa principal", ya que "aparecerían vinculados únicamente" a Zapatero.