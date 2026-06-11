Las joyas halladas en la oficina de Zapatero están valoradas en 1,3 millones de euros

Algunas de las joyas encontradas en el despacho de Zapatero EFE

Las joyas halladas durante el registro policial del pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el magistrado, que investiga el denominado caso Plus Ultra, ha recibido la tasación que encargó a la histórica joyería Ansorena y en la que ha colaborado el Instituto Gemológico Español.

El juez quería un análisis preliminar que permitiera determinar la "naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación" de las joyas encontradas, sin perjuicio de que más adelante se haga una tasación pericial posterior que abarque otros datos.

El PP reclama la imputación de las hijas de Zapatero y de Ábalos y Koldo en el 'caso Plus Ultra' Más información

Calama adoptó esta decisión en el marco de la causa en la que imputó el expresidente del Gobierno, a quien sitúa en el "vértice" de una presunta trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, supuestamente a cambio de beneficios económicos que, según la tesis del juez, se canalizarían hacia él y su entorno.

Zapatero, que declarará los próximos 17 y 18 de junio en la Audiencia Nacional, atribuyó las joyas a herencias de su madre y su suegra y regalos no especificados. Sostiene que estaban en su despacho porque vivían en una casa de alquiler que no tenía caja fuerte, según trasladó a EFE el presidente del Ateneo Luis Arroyo, que trabajó con Zapatero en Moncloa.

Hallazgos

En aquel registro a la oficina de Zapatero, en la madrileña calle Ferraz, los agentes hallaron en la caja fuerte de un despacho numerosas piezas de joyería.

En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados -uno con 13 piedras azules, otro con cinco piedras de color granate y el tercero con piedras de color verde-; tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores y dos pendientes y una sortija con piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también joyas: tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13.

En esa misma bolsa también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.