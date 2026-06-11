El juez autoriza a la UCO a rastrear las cuentas de la pareja de Díaz Ayuso

Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en una imagen de archivo /EP Europa Press

El juez de Madrid Antonio Viejo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a que investiguen movimientos de varias cuentas bancarias, entre ellas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el marco de su investigación por presunta corrupción en los negocios.

Se trata de una diligencia que los agentes llevaban meses esperando para continuar con sus pesquisas y que el titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha autorizado en un auto al que ha tenido acceso EFE este jueves.

En concreto, el juez pide a varias entidades bancarias la información de los movimientos y saldos de varias personas, entre ellas González Amador, entre el 1 de enero de 2014 y "el momento de cumplimentación de lo acordado" y ordena que se haga entrega de esa documentación a la UCO para que lo analice.

La decisión se enmarca en la pieza separada en la que el juez investiga a González Amador por un presunto delito de corrupción en los negocios, que gira en torno a sus relaciones comerciales con Quirón Prevención, y que discurre aparte del procedimiento principal, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros