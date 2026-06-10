Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Asociación de Fiscales ve insuficiente la respuesta de la Fiscalía sobre el caso Leire

Efe
10/06/2026 22:10
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional
Efe
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha considerado este miércoles "insuficiente", "vaga" y "genérica" la respuesta de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre la presencia de la exmilitante socialista Leire Díez en sus dependencias.

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama para desbaratar procesos judiciales contra el PSOE o el Gobierno, de dos reuniones del que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves, a su salida del Tribunal Supremo

La Fiscalía informa de que la mano derecha del ex fiscal general se reunió con Leire Díez

Más información

En esas reuniones, según la FGE, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos".

La AF ha denunciado en un comunicado que la información dada al respecto por la Fiscalía General es insuficiente y deja sin respuesta cuestiones importantes.

Entre ellas, cómo se produjo esa actuación, quién la autorizó, qué decisiones se adoptaron y por qué se apartaron de los cauces ordinarios que deben regir el funcionamiento de la institución.

La exmilitante del PSOE Leire Díez, en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid

Leire Díez denuncia que varias de las agendas incautadas por la UCO no son suyas

Más información

Para los fiscales la transparencia "no es opcional", por lo que exige explicaciones "completas, verificables y públicas".

"Este era el momento de reivindicar los valores constitucionales que inspiran la actuación del Ministerio Fiscal y de rechazar sin ambigüedades cualquier intento de intimidar o atacar a quienes ejercen sus funciones con independencia", afirman.

Las relaciones de la exmilitante del PSOE con la Fiscalía aparecen en las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre esta supuesta trama.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El papa León XIV bendice, esparciendo el agua bendita con el hisopo, la Torre de Jesús, tras la misa celebrada en la Sagrada Familia, este miércoles en Barcelona dentro de la visita oficial del Papa a España.

El papa León XIV bendice la Sagrada Familia de Barcelona en una espectacular celebración
EFE
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida del aparcamiento de la Audiencia Nacional

La Asociación de Fiscales ve insuficiente la respuesta de la Fiscalía sobre el caso Leire
EFE
Cartel teatro Diputación y cartel Studio Kmicic

El llamativo parecido del cartel de teatro escolar de la Diputación de A Coruña con uno hecho por el estudio polaco Kmicic
Belen Cebey
Ayuntamiento de Carral y Campo da Feira de Carral

Fernández Mouriño (Carral), sobre la FP anunciada: “Non restará espazo ao instituto”
Noelia Díaz